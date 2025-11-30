PRVE SLIKE SA MESTA JEZIVE NESREĆE U KOJOJ SU POGINULI OTAC I BEBA: Automobil potpuno SMRSKAN nakon sudara sa autobusom - Lekari se bore za život majke (FOTO)

Muškarac Sreten J. stradao je noćas oko jedan sat u stravičnom sudaru automobila i autobusa na auto-putu Miloš Veliki.

Na licu mesta poginula je beba od 14 meseci koja je bilo sa njim u vozilu, dok je majka deteta Darinka V. zadobila je povrede opasne po život.

Kako saznajemo, ona ima povrede pluća, jetre, slezine i serijski prelom rebara.

Udes se dogodio na delu auto-puta "Miloš Veliki" kod Surčina, pri uključenju za Obrenovac.

Jezivi prizori

Svedok koji se zatekao na auto-putu rekao je da je scena nakon udara bila stravična.

- Prošao sam pored kada je došlo do sudara, nisam mogao da verujem da neko udari u autobus na auto-putu gde imaš tri trake, najgore od svega je što svaki dan neko gino, a sada i jedna beba. Prizor je svakako bio stravičan - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Otac podlegao povredama u bolnici

Podsetimo, u putničkom vozilu nalazila se beba rođena 2024. godine, koja je preminula na licu mesta. Telo deteta prebačeno je na Institut za sudsku medicinu.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj po nalogu nadležnog tužilaštva, a tačan uzrok tragedije biće utvrđen daljom istragom.

Autor: Iva Besarabić