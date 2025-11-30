AKTUELNO

Hronika

PRVE SLIKE SA MESTA JEZIVE NESREĆE U KOJOJ SU POGINULI OTAC I BEBA: Automobil potpuno SMRSKAN nakon sudara sa autobusom - Lekari se bore za život majke (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Muškarac Sreten J. stradao je noćas oko jedan sat u stravičnom sudaru automobila i autobusa na auto-putu Miloš Veliki.

Na licu mesta poginula je beba od 14 meseci koja je bilo sa njim u vozilu, dok je majka deteta Darinka V. zadobila je povrede opasne po život.

pročitajte još

LEKARI SE BORE ZA ŽIVOT MAJKE! Pink.rs donosi detalje udesa na putu 'Miloš Velikić': Zadobila je jezive povrede

Kako saznajemo, ona ima povrede pluća, jetre, slezine i serijski prelom rebara.

Udes se dogodio na delu auto-puta "Miloš Veliki" kod Surčina, pri uključenju za Obrenovac.

Foto: TV Pink Printscreen

Jezivi prizori

Svedok koji se zatekao na auto-putu rekao je da je scena nakon udara bila stravična.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prošao sam pored kada je došlo do sudara, nisam mogao da verujem da neko udari u autobus na auto-putu gde imaš tri trake, najgore od svega je što svaki dan neko gino, a sada i jedna beba. Prizor je svakako bio stravičan - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Foto: TV Pink Printscreen

Otac podlegao povredama u bolnici

Podsetimo, u putničkom vozilu nalazila se beba rođena 2024. godine, koja je preminula na licu mesta. Telo deteta prebačeno je na Institut za sudsku medicinu.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj po nalogu nadležnog tužilaštva, a tačan uzrok tragedije biće utvrđen daljom istragom.

Foto: drustvene mreze

Autor: Iva Besarabić

#Dete

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Otac

#Policija

#Sudar

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

LEKARI SE BORE ZA ŽIVOT MAJKE! Pink.rs donosi detalje udesa na putu 'Miloš Velikić': Zadobila je jezive povrede

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! Ovo su najnoviji detalji tragedije koja je Srbiju zavila u crno: Beba preminula na mestu, otac u bolnici, a majci se BORE ZA ŽIVOT

Hronika

POGINULI DETE I MUŠKARAC NA MILOŠU VELIKOM: Dve teške saobraćajne nesreće na istom delu auto-puta

Hronika

POZNATE NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU TRUDNE MAJKE I NJENE ĆERKE: Otac i tromesečna beba umrli nakon stravične nesreće na Milošu Velikom!

Hronika

Prva fotografija sa mesta udesa kod Obrenovca: Auto smrskan, autobus ostao bez prednjeg dela (FOTO)

Hronika

OTAC I ĆERKA (16) POGINULI, MAJKA PREVEZENA U BOLNICU! Detalji teške nesreće u Laćarku: Auto naleteo na kombi (FOTO)