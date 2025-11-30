AKTUELNO

PINK.RS SAZNAJE! Ovo su najnoviji detalji tragedije koja je Srbiju zavila u crno: Beba preminula na mestu, otac u bolnici, a majci se BORE ZA ŽIVOT

U strašnoj nesreći koja se desila jutros oko 1 sat na auto-putu Miloš Veliki stradao je muškarac Sreten J. (27) sa svojim sinom od 14 meseci M. J. U automobilu audi A 6 Sreten je bio vozač, na mestu suvozača bila je njegova supruga Darinka V., koja je u teškom stanju i lekari joj se bore za život.

Kako saznajemo, kod skretanja za Surčin oni su udarili u autobus Strela Obrenovac, kojim je upravljao vozač iz Sri Lanke.

Na lice mesta je došla Hitna pomoć, koja je mgla samo da konstatuje smrt bebe.

Otac je potom preminuo u bolnici, a majka je u kritičnom stanju.

Na terenu bili saobraćajna policija, vatrogasci -spasioci i Hitna pomoć. I autobus i audi su upućeni na vanredni tehnički pregled.

