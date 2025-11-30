Pucnjava u Novom Sadu, letele flaše, sevale pesnice: Jeziv incident u Srpskoj Atini

Policija u Novom Sadu uhapsila je N.D. (24), S.S. (20) i V.D. (30) iz Novog Sada, kao i S.J. (23) iz Šida zbog tuče u jednoj kafani kada su od jednog gosta oduzeli novac i mobilni telefon, a tokom tuče ispaljen je i hitac iz pištolja.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Novom Sadu, sumnja se da su osumnjičeni N.D. i S.S. u jednom ugostiteljskom objektu na Klisi tukli goste kafane, da su ih gađali čašama i flašama, te da su jednom od njih oduzeli novac i mobilni telefon, a da je S.S. ispalio hitac iz pištolja.

Sva četvorica su uhapšena u stanu koji koristi N.D, a u kojem je policija pronašla oko 900 grama amfetamina i dva pištolja, sa mecima u okviru, od kojih je jedan za pojasom nosio S.S.

U saopštenju je navedeno da je N.D. uhapšen zbog sumnje da je učinio krivična dela nasilničko ponašanje, teška krađa, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok se S.S. tereti za krivična dela izazivanje opšte opasnosti, teška krađa, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

V.D. i S.J. su uhapšeni zbog sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu višeg javnog tužioca, četvorici osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 sati i u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biće privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.