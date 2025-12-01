NEBO JE UZELO OCA I SINA 'Nisi želeo da tvoj princ raste bez tebe, pa ste zajedno otišli'

Sreten Jovanović (27) poginuo je sa svojim sinom (1) u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 1 sat ujutru na teritoriji Gradske opštine Surčin, u naselju Boljevci, a porodica i prijatelji opraštaju se od njih potresnim objavama na duštvenim mrežama.

- Bule moj, nebeska silo... kako je Bog tako okrutan? Zašto baš tebe i tvog malog? Neka vas anđeli čuvaju, neka vam je laka zemlja... Bule moj, ne mogu da verujem - napisao je jedan rođak u komentaru ispod slike koju je objavio Sretenov brat obavestivši porodicu i prijatelje o tragediji koja je zadesila njihovu porodicu.

- Prvi put u životu ne znam šta da kažem. Udarac za udarcem. Otišlo je moje srce. Moj brat, moj ponos, moj Jovanović. Bule moj, krmenadlo moja, ponosu naš.. bio si najsposobniji od svih nas, uvek nasmejan i topio si se u nama kao i mi u tebi. Ne želim da verujem da te nema, kao i u ovoj pesmi uvek si bio od reči, nisi želeo da dozvoliš da tvoj sin, naš princ raste bez tebe pa ste zajedno otišli na onaj svet. Ja i dalje ne želim da verujem u to niti želim da se opraštam od vas. Ko će reći onu tvoju čuvenu: "Nemoj da te vodim u Kupinac da te jedu komarci"? Od danas više ništa nije isto i nadvili su se najcrnji oblaci iznad naše kolonije. Dokle više Bože - napsano je u jednoj potresnoj objavi na Fejsbuku.

Komentari su puni izjava saučešća, ali i srceparajućih opraštanja od mladog oca i njegovog četrnaestomesečnog sina.

- Snago moja, silo moja nebeska... Ljubi te brat tvoj. Ti si tu pored mene, ja znam. Kleli smo se da se nikada nećemo odvajati. Ljubi te tvoj brat, znam da si tu pored mene. Sad ćeš ti doći kod tvog brata - jedan je od mnogobrojnih komentara u ovoj objavi.

Podsetimo, nesreća se dogodila kada je automobil "Audi A6", kojim je upravljao Sreten Jovanović, prednjim delom udario u zadnji deo autobusa marke "Mercedes", kojim je upravljao S. B. N. Y. V. V. (30). Autobus se kretao u istom pravcu i smeru neposredno ispred automobila. Od siline udarca, automobil se odbio i potom udario levim bočnim delom u metalnu zaštitnu ogradu.

Nažalost, u nesreći je teške telesne povrede opasne po život zadobila i putnica iz automobila, Darinka V. (23), majka preminulog deteta, za čiji se život lekari bore.

Darinka V. je u trenutku udesa bila na mestu suvozača i zadobila je povrede opasne po život i hitno je prevezena u beogradski Urgentni centar. Povređena žena ima serijski prelom rebara, kao i povrede pluća, jetre i slezine.

Istraga je u toku

Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije, izvršio je uviđaj na licu mesta.

Nakon uviđaja, naloženo je preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji radi potpunog utvrđivanja uzroka nesreće:

Uzimanje krvi i urina od učesnika događaja radi utvrđivanja prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Izvršenje vanrednog tehničkog pregleda vozila i autobusa.

Fotografisanje mesta događaja, izrada skice i situacionog plana.

Izuzimanje video snimaka sa nadzornih kamera u autobusu i podataka sa tahografa.

Preminula lica su prevezena na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Po okončanju svih naloga, policija će sačiniti izveštaj koji će dostaviti tužilaštvu, koje će potom doneti odluku u skladu sa zakonom.

Autor: S.M.