PRVI SNIMAK SA MESTA JEZIVE NESREĆE U NOVOM SADU: Vatrogasci sekli vozilo da dođu do zarobljenih, više ljudi povređeno - Dvoje BEZ SVESTI (VIDEO)

U Novom Sadu došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je više osoba zadobilo povrede, a sada su na lice mesta stigli i vatrogasci.
Kako se vidi na fotografijama koje je objavila Instagram stranica 192.rs, u udesu su oštećena najmanje dva automobila, a srča je rasuta po putu.
Nekoliko ljudi se okupilo na licu mesta i nema posmatraju prizor.
Na licu mesta su i vatrogasci i nekoliko vozila hitne pomoći koji izvlače zarobljene iz vozila.
Istraga će utvrditi uzrok nezgode, a stanje učesnika trenutno nije poznato.
Autor: Iva Besarabić