TEŽAK UDES KOD NOVOG SADA Učestvovalo više vozila, ima povređenih: Vatrogasci seku automobile da dođu do ljudi

Danas u poslepodnevnim satima došlo je do teške saobraćajne nesreće kod Beške, a učestvovalo je više vozila.
Prema pisanju medija, do nesreće je došlo na Maradičkoj raskrsnici, na starom putu za Beograd.
Ima povređenih, a saobraćaj je obustavljen.
Učestvovalo je više vozila, a intervenisala je Hitna pomoć.
Novosadska Hitna pomoć zbrinula je muško lice (44) koje je sa politraumatskim povredama u svesnom stanju, prevezeno u Urgentni Centar na odeljenje reanimacije, rekao je portparol Zavoda za ugrentnu medicinu Novi Sad Zoran Krulj.
Kako je dodao, vatrogasci seku vozila da bi došli do povređenih.
Autor: S.M.