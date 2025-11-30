TEŽAK UDES KOD NOVOG SADA Učestvovalo više vozila, ima povređenih: Vatrogasci seku automobile da dođu do ljudi

Danas u poslepodnevnim satima došlo je do teške saobraćajne nesreće kod Beške, a učestvovalo je više vozila.

Prema pisanju medija, do nesreće je došlo na Maradičkoj raskrsnici, na starom putu za Beograd.

Ima povređenih, a saobraćaj je obustavljen.

Učestvovalo je više vozila, a intervenisala je Hitna pomoć.

Novosadska Hitna pomoć zbrinula je muško lice (44) koje je sa politraumatskim povredama u svesnom stanju, prevezeno u Urgentni Centar na odeljenje reanimacije, rekao je portparol Zavoda za ugrentnu medicinu Novi Sad Zoran Krulj.

Kako je dodao, vatrogasci seku vozila da bi došli do povređenih.

