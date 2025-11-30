AKTUELNO

Hronika

TEŽAK UDES KOD NOVOG SADA Učestvovalo više vozila, ima povređenih: Vatrogasci seku automobile da dođu do ljudi

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: RINA ||

Danas u poslepodnevnim satima došlo je do teške saobraćajne nesreće kod Beške, a učestvovalo je više vozila.

Prema pisanju medija, do nesreće je došlo na Maradičkoj raskrsnici, na starom putu za Beograd.

Ima povređenih, a saobraćaj je obustavljen.

Učestvovalo je više vozila, a intervenisala je Hitna pomoć.

Novosadska Hitna pomoć zbrinula je muško lice (44) koje je sa politraumatskim povredama u svesnom stanju, prevezeno u Urgentni Centar na odeljenje reanimacije, rekao je portparol Zavoda za ugrentnu medicinu Novi Sad Zoran Krulj.

Kako je dodao, vatrogasci seku vozila da bi došli do povređenih.

Autor: S.M.

#Nesreća

#Povređeni

#Sudar

#Vatrogasci

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

KAMION SE PREVRNUO, VIŠE OSOBA POVREĐENO Težak lančani sudar kod Petlje Niš istok: Vatrogasci seku vozilo, saobraćaj blokiran (VIDEO)

Hronika

KARAMBOL KOD SEVOJNA: Udes više vozila, nije poznato ima li povređenih

Hronika

Teška saobraćajna nesreća kod Novog Sada: Automobil završio na krovu! Vatrogasci seku vozilo (VIDEO)

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD OSTRUŽNICE: Vozila potpuno uništena, ima povređenih

Hronika

Stravičan lančani sudar na putu za Zlatibor: Vatrogasci seku vozila da dođu do povređenih

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA OBILAZNICI OKO BEOGRADA: U udesu učestvovalo više vozila, vatrogasci spasavali povređene (FOTO)