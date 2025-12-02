OBIO STAN I KOMBI DOMA ZDRAVLJA, ŠTETA POLA MILIONA: U Vrbasu uhapšen lopov, određeno mu zadržavanje!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu uhapsili su N. B. (44) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela, teška krađa i krađa.



Kako je saopšteno iz Policijske uprave Novi Sad, sumnja se da je, preksinoć, on provalio u dvorišni stan jednog Vrbašanina i iz njega oduzeo znatnu sumu novca, u domaćoj i stranoj valuti i tri ručna časovnika.

- Takođe, sumnja se da je, iste noći, iz kombija Doma zdravlja, ukrao medicinsku opremu. Šteta, pričinjena navedenim krivičnim delima, procenjuje se na oko 500.000 dinara - navodi se u saopštenju PU Novi Sad.

Policija ga je, ubrzo zatim, pronašla, kao i ukradene stvari i gotovo celokupan iznos novca.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.

Autor: D.Bošković