UHAPŠEN BAHATI VOZAČ BMW, OSUMNJIČEN DA JE IZAZVAO UDAR U NOVOM SADU: Taksista vozio tri devojke, pa nastradao, povređena i dva momka iz BMW!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako su saopštili iz Policijske uprave Novi Sad, on se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je, sinoć, u Jevrejskoj ulici, jedna osoba poginula, tri su teško, a jedna je lakše povređena. A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

Kako Kurir saznaje, u taksi vozilu nalazile su se tri devojke i taksita. Nažalost od zadobijenih povreda u saobraćajnoj nesreći taksista je preminuo, a jedna od devojaka, putnica, je zadobila teške telesne povrede i nalazi se u životnoj opasnosti. S druge strane u vozilu marke BMW bili su sada uhapšeni vozač A. S. i njegova dva prijatelja koji su takođe, zadobili povrede.

