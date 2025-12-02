Bizarno! Vozač BMW-a koji je usmrtio taksistu u Novom Sadu, isti automobil je pre tri godine STAVIO NA BILBORD

Tragična saobraćajna nesreća koja se sinoć dogodila u Novom Sadu, u kojoj je život izgubio taksista, a tri devojke povređene, dobija još jednu šokantnu dimenziju.

Vozač "BMW"-a A.S.(25) koji je izazvao stravičan sudar, već je poznat javnosti po svojoj bizarnoj opsednutosti automobilom kojim je upravljao u trenutku nesreće.

Naime, on je u maju 2022. godine zakupio bilbord u Novom Sadu i na njemu javno čestitao rođendan svom vozilu – upravo tom "BMW"-u koji je sada postao oruđe tragedije.

Ovaj neverovatan podatak dodatno naglašava bahato i neodgovorno ponašanje koje je, prema izveštajima očevidaca i policije, dovelo do direktnog sudara u Jevrejskoj ulici, što je rezultiralo smrću taksiste (53) i teškim povredama putnica.

A.S. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Autor: S.M.