AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN NAPADAČ KOJI JE POKUŠAO DA UBIJE MLADIĆA U RAKOVICI: Čekao žrtvu pa mu u grudi ispalio DVA HICA - Policija kod njega pronašla PIŠTOLJ

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Napadač koji je 16. novembra u Rakovici pokušao da ubije U. R. (24), koji je teško ranjen, uhapšen je danas, saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene Đ. Š. (26), kod kog je pronađen i pištolj.

Podsetimo, U. R. (24) je ranjen u, kako se sumnja, sačekuši u trenutku kada je izlazio iz automobila ispred zgrade u kojoj živi.Prema nezvaničnim informacijama, ranjeni je od ranije poznat policiji i ima dosije zbog nanošenja lakih telesnih povreda i prinude.

Foto: Pink.rs

Prema nezvaničnim informacijama, bio je pre nekoliko godina privođen i u Crnoj Gori zbog učestvovanja u tuči koja je prethodila pokušaju ubistva u Budvi.

Istragu vodi Više javno tuẓ̌ilaštvo u Beogradu koje će osumnjičeni biti priveden po isteku policijskog zadržavanja.

Autor: Iva Besarabić

#MUP

#Policija

#Pucnjava

#Rakovica

#napadač

#pokušaj ubistva

POVEZANE VESTI

Hronika

ZBOG OVOGA JE RANJEN UROŠ (24) U RAKOVICI?! Dva pravca istrage o krvavoj sačekuši ispred zgrade u kojoj živi mladić: Čekao metu, pa mu ispalio dva hic

Hronika

Uhapšen tinejdžer koji je izbo vršnjaka ispred škole u Rakovici: Određeno mu zadržavanje

Hronika

POLICIJA UPALA U KLADIONICU U RAKOVICI I UHAPSILA MLADIĆA (24) S DVA PIŠTOLJA: Priveden i njegov prijatelj

Hronika

Detalji pucnjave u Pančevu! Pozvonio mu na vrata, pa zapucao: Otkriveno ko je bio meta napada

Hronika

GRUPA MLADIĆA MU ZARILA NOŽ U LEĐA! Učenik izboden ispred škole u Rakovici - U teškom stanju primljen u bolnicu

Hronika

PREMINUO MUŠKARAC IZREŠETAN NA LEDINAMA: Miloš pogođen sa 14 metaka u glavu, grudi i stomak, nije izdržao