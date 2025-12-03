Piroman ubacio benzin ili razređivač: Razbijeno staklo na vratima, srča i garež ispred zapaljenog kafića na Vračaru

U poznatom kafiću na Vračaru, koji je noćas sat vremena posle ponoći namerno zapaljen, ovog jutra nalazi se policija.
Vrata lokala su razbijena, a spolja se vidi garež. U objektu je izgoreo sav drveni nameštaj, a nekoliko oštećenih stolica je izbačeno napolje.
Nakon uviđaja, tužilaštvo i policija intenzivno rade na prikupljanju dokaza, a fokus je na pronalaženju snimaka sa nadzornih kamera, kako bi se identifikovao napadač.
Nepoznata osoba je, koristeći mrak, prišla objektu, razbila staklo na ulaznim vratima, a zatim brzo ubacila zapaljivu tečnost - najverovatnije benzin ili razređivač.
- Brzina kojom se vatra proširila svedoči o količini i vrsti upotrebljene tečnosti. Prava je sreća da u lokalu nije bilo nikoga, jer bi posledice bile tragične - navodi izvor Telegrafa blizak istrazi.
Materijalna šteta na poznatom objektu je ogromna, a policija sada intenzivno proverava sve bezbednosne kamere u okolnim ulicama i zgradama kako bi se utvrdila ruta kretanja piromana pre i posle paljenja.
Istragu vodi nadležno tužilaštvo, koje ispituje sve motive, uključujući i moguće pretnje ili ranije sukobe koje je vlasnik kafića imao.
Autor: A.A.