Piroman ubacio benzin ili razređivač: Razbijeno staklo na vratima, srča i garež ispred zapaljenog kafića na Vračaru

U poznatom kafiću na Vračaru, koji je noćas sat vremena posle ponoći namerno zapaljen, ovog jutra nalazi se policija.

Vrata lokala su razbijena, a spolja se vidi garež. U objektu je izgoreo sav drveni nameštaj, a nekoliko oštećenih stolica je izbačeno napolje.

Nakon uviđaja, tužilaštvo i policija intenzivno rade na prikupljanju dokaza, a fokus je na pronalaženju snimaka sa nadzornih kamera, kako bi se identifikovao napadač.

Nepoznata osoba je, koristeći mrak, prišla objektu, razbila staklo na ulaznim vratima, a zatim brzo ubacila zapaljivu tečnost - najverovatnije benzin ili razređivač.

- Brzina kojom se vatra proširila svedoči o količini i vrsti upotrebljene tečnosti. Prava je sreća da u lokalu nije bilo nikoga, jer bi posledice bile tragične - navodi izvor Telegrafa blizak istrazi.

Materijalna šteta na poznatom objektu je ogromna, a policija sada intenzivno proverava sve bezbednosne kamere u okolnim ulicama i zgradama kako bi se utvrdila ruta kretanja piromana pre i posle paljenja.

Istragu vodi nadležno tužilaštvo, koje ispituje sve motive, uključujući i moguće pretnje ili ranije sukobe koje je vlasnik kafića imao.

Autor: A.A.