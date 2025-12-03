AKTUELNO

SERIJSKI SILOVATELJ PONOVO NA SLOBODI! Građani u šoku - da li je BEOGRAD opet u opasnosti?

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: MUP Srbije, Pink.rs ||

Dejan Gojković, bivši vojni policajac i jedan od najopasnijih beogradskih silovatelja, pušten je iz zatvora nakon 12 godina robije.

Vest da je Dejan Gojković, bivši vojni policajac iz Bele Crkve i serijski silovatelj koji je svoje žrtve presretao na Mostarskoj petlji, ponovo na slobodi – izazvala je paniku među građanima.

Gojković je osuđen na 18 godina zatvora zbog četiri silovanja i tri pokušaja silovanja, ali mu je kazna smanjena na 12 godina odlukom Apelacionog suda. Nakon isteka kazne, 26. novembra, on je pušten na slobodu.

Njegovi napadi između 2010. i 2013. godine šokirali su javnost – žrtve su bile žene svih uzrasta, pa čak i maloletnice. Uvek je koristio nož da zastraši žrtve, a uhapšen je zahvaljujući hrabrosti beogradskih policajki koje su ga namamile u zasedu.

Stručnjaci upozoravaju da sistem nema mehanizam kontrole nad ovakvim licima nakon izlaska iz zatvora. Advokati i bivši bezbednosni zvaničnici ističu da je javnost imala pravo da bude obaveštena, jer strah od povratništva nije bez osnova – statistika pokazuje da je procenat ponavljanja ovih dela izuzetno visok.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje: da li je kazna zatvora dovoljna da zaštiti žrtve i spreči nove napade, ili je vreme za zakonske izmene?

Autor: Dalibor Stankov

