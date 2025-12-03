HOROR U CENTRU NOVOG SADA! Vatrogasci sekli vozila – više teško povređenih JEZIVE SCENE (FOTO)

AKTUELNO

Stravična saobraćajna nezgoda dogodila se juče u centru Novog Sada. Vatrogasci su morali da seku vozila kako bi izvukli zarobljene putnike.

U centru Novog Sada juče se dogodila stravična saobraćajna nezgoda koja je šokirala građane. Prema prvim informacijama, u sudaru je povređeno više osoba, dok su dve osobe pronađene bez svesti.

Vatrogasne ekipe morale su da koriste specijalnu opremu kako bi sekli vozila i došli do zarobljenih putnika. Na licu mesta intervenisale su i ekipe hitne pomoći, koje su povređene prevezle u najbližu bolnicu.

Očevici navode da je prizor bio jeziv – potpuno uništena vozila, sirene i dramatična borba spasilaca da izvuku povređene.

Istraga će utvrditi uzrok nesreće, a više detalja o stanju povređenih očekuje se tokom dana.

