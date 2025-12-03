AKTUELNO

PRETUČEN ZBOG PARKINGA: Dizalicom za auto razbio čoveku glavu na Voždovcu!

Protiv osumnjičenog P. Š. (32) podneta je krivična prijava

U ponedeljak uveče, u Strumičkoj ulici na Voždovcu u Beogradu, došlo je do teškog fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, a sve je počelo, prema nezvaničnim informacijama, raspravom oko parking mesta.

Incident se dogodio nakon svađe koja je izbila između P.Š. (32) i D.Ć. (27). Svađa je ubrzo prerasla u fizički sukob, kada je P.Š. navodno upotrebio dizalicu za automobil kao oružje, udarivši njome D.Ć. u predelu glave.

Povređenom D.Ć. lekarska pomoć ukazana je u Urgentnom centru (UC), gde su mu konstatovane povrede.

Stepen povreda zasad nije poznat javnosti.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta. Protiv P.Š. je, zbog sumnje da je počinio krivično delo, podneta krivična prijava u redovnom postupku.

