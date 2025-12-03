SASLUŠAN BLOKADER KOJI SE SUMNJIČI ZA SMRT TAKSISTE: Novosadsko tužilaštvo tražilo pritvor, preti mu 15 godina robije!

Andrija S. tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je propisana kazna od pet do 15 godina zatvora

Povodom interesovanja javnosti u vezi sa saobraćajnom nezgodom koja se dogodila dana 1.12.2025. godine, u Novom Sadu, u Jevrejskoj ulici i u kojoj je život izgubio vozač taksi vozila B.K. iz Kaća, dok su lica A.O. iz Novog Sada, D.M. iz Mladenova i K.K. iz Ravnje zadobila teške, a L.B. iz Beograda lake telesne povrede, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je doneta naredba o sprovođenju istrage protiv A.S. iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet do petnaest godina.

- U toku do sada preduzetih radnji, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, izvršen je uviđaj na licu mesta saobraćajne nezgode, izuzeti su svi tragovi i materijalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera na licu mesta i okolini, date su naredbe za mašinsko veštačenje vozila koja su učestvovala u nezgodi, te naredbe za toksikološko veštačenje - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva iz Novog Sada.

Kako je osumnjičenom A.S. određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova radi saslušanja, isti je dana 3.12.2025. godine saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu na okolnosti krivičnog dela za koje se tereti, nakon čega je ovo tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu podnelo predlog za određivanje pritvora osumnjičenom.

Predlog za određivanje pritvora podnet je zbog postojanja osobitih okolnosti da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke, osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog načina izvršenja i posledica krivičnog dela koji su doveli do uznemirenja javnosti.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će, u skladu sa zakonom, hitno sprovesti istragu, u toku koje će preduzeti sve dokazne radnje za kojima se ukaže potreba, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

U nesreći je, kako smo već pisali, poginuo taksista Boro Kuzmanović (53) koji je preminuo u bolnici, a tri devojke koje su bile u taksi vozilu teško su povređene. Među povređenima se nalazi i mladić koji je bio putnik u BMW-u.

- Scena na mestu udesa bila je strašna, vatrogasci su sekli lim da dođu do povređenih, mobilni kreveti Hitne pomoći bili su po celoj ulici - ispričali su očevici.

Podsetimo, ova stravična nesreća uznemirila je građane koji su komentarisali da su i ranije primetili zeleni BMW kako divlja ulicama Novog Sada.

- Auto je viđan i prethodnih dana, a kobnog dana je u Jevrejskoj bukvalno prozujao i otišao ka centru - pričaju očevici.

Kolege stradalog Bora dodaju da su od prolaznika dobili informacije o nesreći.

- Jedan čovek koji je išao peške ulicom ispričao mi je da je čuo buku motora automobila i da ga je to začudilo zato što se vrlo blizu nalazi semafor te je morao da uspori. Odjednom je čuo iz drugog smera istu buku i zaključio da je BMW napravio polukružno na semaforu te da se vraćao istom ulicom i tada se direktno sudario sa Borom - objašnjava kolega pokojnog taksiste.

Dodaje da je to sigurno bila velika brzina jer takvi automobili kao što je BMW imaju puno konjskih snaga i razvijaju veoma veliku brzinu za svega par sekundi.

- Očigledno je vozač BMW-a dodao naglo gas i zbog klizavog kolovoza izgubio kontrolu nad vozilom i samo produžio u suprotnu traku. Katastrofa. Istini za volju, već sam od par kolega iz raznih udruženja čuo upozorenje da se u poslednje vreme po Novom Sadu kreće jedan zeleni BMW velikim brzinama. Istini za volju, primetili smo ih nekoliko, ali mi je ovaj nekako upečatljiv i mislim da je to momak koji je u poslednje vreme ugrožavao sebe i sve druge učesnike u saobraćaju, a sada se desilo ono najgore - zaključuje naš sagovornik.

U međuvremenu, isplivala je fotografija osumnjičenog vozača BMW na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera - "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.

- Reč je o blokaderu iz Beograda, čemu svedoči fotografija koja se deli društvenim mrežama - naveo je izvor.

