Pričao je da mu je kao brat, a onda ga brutalno ubio! Krvnik iz Sjenice priznao zločin

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru podiglo je optužnicu protiv Armina M. (24) iz Sjenice, koga tereti za teško ubistvo Muriza K. (28) iz koristoljublja, počinjeno na posebno podmukao i svirep način.

Prema navodima tužilaštva, Armin M. je 13. juna ove godine ubio svog sugrađanina Muriza K. (28), a telo je nekoliko dana kasnije pronađeno na mestu Jevik, uz put Sjenica–Ivanjica. Istraga je pokazala da je ubistvo, kako se sumnja, bilo motivisano koristi.

Optužnicom su obuhvaćene još dve osobe – Denis H. (32) i Adis Z. (20) – koji se, kako se navodi, terete da su pomagali Arminu nakon izvršenja zločina, pokušavajući da prikriju tragove i otežaju istragu.

Slučaj je potresao celokupan kraj, a stanovnici Sjenice su i dalje u šoku zbog brutalnosti zločina koji se pripisuje mladom Arminu.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna od najmanje 10 godina do doživotnog zatvora.

Podsetimo, Muriz K. je nestao 13. juna, a njegovo telo pronađeno je dva dana kasnije u šumskom predelu kod sela Jevik, prekriveno lišćem. Istragom je utvrđeno da je mladić prethodno ubijen tupim predmetom u kamenolomu, u zabačenom delu sela Tuzinje.

Optuženi mladić je priznao ubistvo, a ono što je zaprepastilo tada sve meštane jeste činjenica da je zajedno sa njima tražio Muriza.

- Sa nama je tražio Muriza, plakao, govorio da mu je bio kao brat. Ispostavilo se da je sve to bila maska - rekao nam je tada jedan od komšija.

