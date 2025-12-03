AKTUELNO

Hronika

Pričao je da mu je kao brat, a onda ga brutalno ubio! Krvnik iz Sjenice priznao zločin

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru podiglo je optužnicu protiv Armina M. (24) iz Sjenice, koga tereti za teško ubistvo Muriza K. (28) iz koristoljublja, počinjeno na posebno podmukao i svirep način.

Prema navodima tužilaštva, Armin M. je 13. juna ove godine ubio svog sugrađanina Muriza K. (28), a telo je nekoliko dana kasnije pronađeno na mestu Jevik, uz put Sjenica–Ivanjica. Istraga je pokazala da je ubistvo, kako se sumnja, bilo motivisano koristi.

Optužnicom su obuhvaćene još dve osobe – Denis H. (32) i Adis Z. (20) – koji se, kako se navodi, terete da su pomagali Arminu nakon izvršenja zločina, pokušavajući da prikriju tragove i otežaju istragu.

Slučaj je potresao celokupan kraj, a stanovnici Sjenice su i dalje u šoku zbog brutalnosti zločina koji se pripisuje mladom Arminu.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna od najmanje 10 godina do doživotnog zatvora.

Podsetimo, Muriz K. je nestao 13. juna, a njegovo telo pronađeno je dva dana kasnije u šumskom predelu kod sela Jevik, prekriveno lišćem. Istragom je utvrđeno da je mladić prethodno ubijen tupim predmetom u kamenolomu, u zabačenom delu sela Tuzinje.

Optuženi mladić je priznao ubistvo, a ono što je zaprepastilo tada sve meštane jeste činjenica da je zajedno sa njima tražio Muriza.

- Sa nama je tražio Muriza, plakao, govorio da mu je bio kao brat. Ispostavilo se da je sve to bila maska - rekao nam je tada jedan od komšija.

Autor: S.M.

#Brat

#Sjenica

#Tužilaštvo

#Ubistvo

#optužnica

POVEZANE VESTI

Hronika

Detalji surovog zločina: Suparnika izbo 34 puta, pa poslao krvavi snimak

Hronika

Optužena snaja koja je ubila svekrvu kod Sjenice: Izbola je nožem nakon žustre svađe, pa krvava pobegla

Hronika

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO DANKE ILIĆ!

Hronika

UBICA IZ ALEKSANDROVCA DELIMIČNO PRIZNAO ZLOČIN Na teret mu se stavlja teško ubistvo, tužilaštvo čeka nalaz obdukcije

Hronika

Optužnica protiv vozača Vojske Srbije za nesreću kod Ušća: Pijan prešao u levu traku, u udesu stradalo petoro ljudi

Hronika

ŽRTVU IZBO 22 PUTA, PA TELO BACIO U BUNAR Ubica iz Sjenice konačno pred sudom, evo kada će se suočiti sa porodicom žrtve