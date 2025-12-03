Taksisista poginuo zbog bahatog vozača, žena u teškom stanju: Sve poznate informacije o nesreći u Novom Sadu

Taksista Boro Kuzmanović poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu 1. decembra, kada je 25-godišnji vozač automobila "BMW" zbog neprilagođene brzine i klizavog puta izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi koji je išao iz suprotnog smera.

Tri osobe su teško, a jedna je lakše povređena.

Prve informacije, koje su pristigle odmah nakon udesa, govorile su o tome da su četiri urgentne lekarske ekipe intervenisale su po prvom prioritetu u 22 časa i 1 minut. Teško je povređena devojka (24) koja je sa politraumatskim povredama, bez svesti i hemodinamski nestabilna prevezena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije. Teško je povređen i muškarac (53) koji je takođe sa politraumatskim povredama, bez svesti, hemodinamski nestabilan, kardio-pulmonalno reanimiran i prevezen u Urgentni centar na reanimaciju.

Povređene su još dve ženske osobe i jedna muška. Oni su zbrinuti i u svesnom stanju prevezeni u Urgentni centar na odeljenje hirurgije. Vatrogasci su morali da seku vozila kako bi došli do zarobljenih putnika.

Jutro nakon nesreće objavljena je informacija da je taksista Boro Kuzmanović, koji je zadobio povrede opasne po život preminuo u bolnici. On je, inače, u bolnicu primljen bez svesti, a od trenutka dolaska Hitne pomoći na mesto nesreće, do momenta kada je preminuo, pokušavana je njegova reanimacija.

Policija je uhapsila A.S. (25) vozača "BMW" i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Vozač taksi vozila, star (53), preminuo je od zadobijenih povreda uprkos naporima reanimacije, potvrdio je KCV. Prema informacijama koje su pristigle juče, 2. decembra, u prepodnevnim satima, lekari se bore za život devojke koja je bila putnica u taksiju.

"BMW bio na bilbordu

Uhapšeni vozač "BMW" je u maju 2022. godine zakupio bilbord u Novom Sadu i na njemu javno čestitao rođendan svom vozilu - upravo tom "zelenom BMW koji je sada postao oruđe tragedije.

Ovaj neverovatan podatak dodatno naglašava bahato i neodgovorno ponašanje koje je, prema izveštajima očevidaca i policije, dovelo do direktnog sudara u Jevrejskoj ulici, što je rezultiralo smrću taksiste (53) i teškim povredama putnica.

Povređena u teškom stanju

Prema poslednjim informacijama, dve ženske osobe (25) primljene su na dalje lečenje i to jedna na Odeljenje urgentne hirurgije, a druga na Kliniku za ortopefsku hirurgiju i traumatologiju. Obe su u svesnom stanju, orijentisane i stabilno. Jedna devojka (24) je teškog opšteg stanja sa politraumatskim povredama i hospitalizocana je nakon operacije na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.

Iako stabilno, jedna od povređenih žena i dalje je u teškom stanju

"Bahata vožnja nevinog čoveka koštala života"

Podsetimo, direktor taksi udruženja SOS taksi Aleksandar Petrović potvrdio je za da je nastradali bio njihov kolega.

- Svi smo još u šoku! Velika je to tuga i nesreća. Boro je moj dugogodišnji saradnik, poznajemo se 15-ak godina i bio je izuzetno vredan i dobar kolega - priča Petrović.

Dodaje da je sve taksiste u Novom Sadu jako pogodila vest o pogibiji kolege pogotovo zbog načina na koji je stradao.

- Nismo dobili još precizne informacije kako se sve to dogodilo. Ono što su svi mogli da vide je fotografija automobila našeg kolege. Tako smrskan auto sigurno nije mogao da bude da je u njega udario neko vozeći propisnom brzinom. Čujemo da ovo delo karakterišu kao nasilničku vožnju. To nije nasilnička vožnja, već bahata i opasna koja je jednog nevinog i poštenog čoveka koštala života i nanela teške telesne povrede još nekolicini ljudi - ispričao je Petrović.

"Na mestu nesreće bilo je jezivo"

Njegov kolega rekao je da je odmah nakon što je preko "mreže" čuo da se dogodila saobraćajna nesreća došao do mesta nesreće i da je zatekao jeziv prizor.

- Na sve strane su bili mobilni kreveti Hitne pomoći. Čula se kuknjava, prolaznici su se držali za glavu od šoka, neki su i plakali... Nismo mogli da priđemo da vidimo šta se tačno desilo a onda sam čuo kako očevici prepričavaju da se vozač BMW-a kretao veoma brzo i da je direktno udario u auto našeg kolege iz suprotnog smera - ispričao je potreseni sagovornik.

Dodaje da je čuo od očevidaca da je pre nesreće zeleni "BMW" protutnjao Jevrejskom ulicom ka centru grada.

- Jedan čovek koji je išao peške ulicom ispričao mi je da je čuo buku motora automobila i da ga je to začudilo zato što se vrlo blizu nalazi semafor, te je morao da uspori. Odjednom je čuo iz drugog smera istu buku i zaključio da je "BMW" napravio polukružno na semaforu, te da se vraćao istom ulicom i tada se direktno sudario sa Borom - objasnio je kolega pokojnog taksiste.

Dodao je da je to sigurno bila velika brzina jer takvi automobili kao što je "BMW" imaju puno konjskih snaga i razvijaju veoma veliku brzinu za svega par sekundi.

- Očigledno je vozač "BMW" dodao naglo gas i zbog klizavog kolovoza izgubio kontrolu nad vozilom i samo produžio u suprotnu traku. Katastrofa. Istini za volju, već sam od par kolega iz raznih udruženja čuo upozorenje da se u poslednje vreme po Novom Sadu kreće jedan zeleni BMW velikim brzinama. Istini za volju, primetili smo ih nekoliko, ali mi je ovaj nekako upečatljiv i mislim da je to momak koji je u poslednje vreme ugrožavao sebe i sve druge učesnike u saobraćaju, a sada se desilo ono najgore - zaključio je sagovornik.

Vozaču BMW preti 15 godina robije

Povodom nesreće oglasilo se Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i, između ostalog, saopštilo da su u nesteći povređeni A. O. iz Novog Sada, D. M. iz Mladenova i K. K. iz Ravnje zadobila teške, a L. B. iz Beograda lake telesne povrede, kao i da je doneta naredba o sprovođenju istrage protiv A. S. iz Beograda, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti јavnog saobraćaјa u vezi sa krivičnim delom Ugrožavanje јavnog saobraćaјa, za koјe јe propisana kazna zatvora u traјanju od pet do 15 godina.

U toku do sada preduzetih radnji, u saradnji sa Policiјskom upravom u Novom Sadu, izvršen јe uviđaј na licu mesta saobraćaјne nezgode, izuzeti su svi tragovi i materiјalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera na licu mesta i okolini, date su naredbe za mašinsko veštačenje vozila koјa su učestvovala u nezgodi, te naredbe za toksikološko veštačenje, Navedeno je u saopštenju VJT u Novom Sadu.

Kako јe osumnjičenom A. S. određeno zadržavanje u traјanju do 48 časova radi saslušanja, isti јe dana 3. decembra 2025. godine saslušan pred Višim јavnim tužilaštvom u Novom Sadu na okolnosti krivičnog dela za koјe se tereti, nakon čega јe ovo tužilaštvo sudiјi za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu podnelo predlog za određivanje pritvora osumnjičenom.

Predlog za određivanje pritvora podnet јe zbog postoјanja osobitih okolnosti da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke, osobitih okolnosti koјe ukazuјu da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog načina izvršenja i posledica krivičnog dela koјi su doveli do uznemirenja јavnosti.

Više јavno tužilaštvo u Novom Sadu će, u skladu sa zakonom, hitno sprovesti istragu, u toku koјe će preduzeti sve dokazne radnje za koјima se ukaže potreba, u cilju donošenja pravilne i zakonite јavnotužilačke odluke, o čemu će јavnost biti blagovremeno obaveštena.

