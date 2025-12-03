POKUŠAJ OTMICE NA KARABURMI? Muškarac prišao devojčoci (4) i rekao 'hajde sa mnom' - roditelji uznemireni!

Roditelji navode da je patrola policije ubrzo stigla na lice mesta i sačinila zapisnik. Za sada nije poznato da li je osumnjičeni muškarac identifikovan ili lociran

Pre dva dana, tačnije 1. decembra, u večernjim časovima u beogradskom naselju Karaburma navodno je došlo do pokušaja kidnapovanja maloletne devojčice (4).

Nemili događaj se, prema rečima majke, dogodio 1. decembra oko 20.20 časova, u ulici Dragoslava Srejovića na Karaburmi. Nepoznati muškarac je prišao porodičnom automobilu u trenutku kada je otac izašao kako bi uklonio granu koja je pala na šoferšajbnu.

Prema rečima majke, iza vozila pojavio se muškarac odeven u crno. Kako tvrdi, na sebi je još imao kapuljaču, a lice je delimično zaklonio tamnim naočarima, otkrila je majka za "Mondo".

Uznemirena majka A. Dž. dalje tvrdi da je nepoznati muškarac uspeo da otvori vrata automobila i devojčici se obrati rečima: "Hajde sa mnom".

Otac je neznancu uputio pitanje čime mu može pomoći, nakon čega je muškarac, koji je bio zagledan u zadnji deo automobila navodno odgovorio: "Jao, vidi devojčica". Prestravljeni otac je momentalno pohitao ka muškarcu koji je pobegao u nepoznatom pravcu. Roditelji navode da je patrola policijeubrzo stigla na lice mesta i sačinila zapisnik. Za sada nije poznato da li je osumnjičeni muškarac identifikovan ili lociran.

Prema rečima majke, dete je nakon incidenta upitalo oca:"Tata da li će on mene da vodi?", što je uznemirilo porodicu.

Iz MUP-a potvrđeno da je do došlo do incidenta

O navodnom pokušaju kidnapovanja 1. decembra, Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je za "Mondo" da je došlo do incidenta koji je te večeri u 20.20 časova prijavio vozač automobila marke "opel" i da je policijska patrola je odmah upućena na mesto dešavanja. Na licu mesta je sačinjen zapisanik i predmet je poslat na dalje postupanje.

Za "Mondo" je takođe, potvrđeno da je predmet prosleđen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, koje se izjasnilo da nema elemenata krivičnog dela, ali policija nastavlja operativni rad u vezi sa ovim nemilim događajem.

Pre dve nedelje sličan događaj

Majka tvrdi da ovo nije prvi slučaj sličnog ponašanja u naselju.

Kako navodi, pre oko dve nedelje u ulici Garsije Lorke takođe u istom naselju, nepoznati muškarac je navodno pokušao da otme dete iz ruku majke, ali na svu sreću u toj nameri nije uspeo budući da su i prolaznici i komšije pohitali ka njemu.

Autor: S.M.