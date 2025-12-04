'BIO JE LJUDINA, PLANIRAO DA TAKSIRA DO KRAJA GODINE' Oglasio se rođak stradalog taksiste u Novom Sadu: Strina ne može da prihvati da njenog Bora više nema

"Moj stric je bio jedna ljudina od čoveka i to će vam reći svaka osoba koja ga je poznavala. Cela naša porodica je u velikom šoku. Bio bez ijedne mrlje u karijeri, a nastradao je ni kriv ni dužan zbog nekog bahatog klinca koji je nedeljama unazad divljao po Novom Sadu. Da li je moguće da niko nije mogao da ga zaustavi i spreči smrt Bora?!"

Ovako je razgovor za otpočeo Nikola, sinovac poginulog taksiste Bora Kuzmanović (53).

Kao što smo već pisali, zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila 1. decembra u Novom Sadu, oko 22 sata, uhapšen je A. S. (25) koji je osumnjičen da je izazvao udes. On se sumnjiči da je u velikoj brzini svojim "bmw"-om udario u taksi vozilo. Tom prilikom teško su povređene 4 osobe, kao i taksista Boro Kuzmanović, koji je 2. decembra podlegao povredama.

"Bio je ljudina, u životu nije imao svađu ni sa kim"

Nikola za ispričao da je Boro bio omiljen u društvu, ali i među kolegama. Prema rečima njegovog sinovca, mukotrpno je radio dugi niz godina van Srbije kako bi obezbedio novac kojim bi on i supruga izgradili kuću.

- Boro, koji je rođen i odrastao u Sanskom Mostu, izbegao je iz Republike Srpske u vreme rata 1995. godine. Tada se doselio u Novi Sad gde je i živeo sa mojom strinom. Oni, nažalost, nisu imali decu. Radio je kao majstor po Evropi i Rusiji, ali je želeo da živi u svojoj zemlji. Pre 15 godina odlučio je da definitivno ostane i tada je počeo da radi kao taksista - otkrio je Nikola.

Nikola je ispričao i da Boro nikada nije napravio neki prekršaj ili postupak kojim bi ugrozio nečiji život ili svoju karijeru.

- Bio je savestan i odgovoran. Bio je dobar čovek, dobar muž. Kuća i porodica su mu bile na prvom mestu. Voleo je ljude i oni su voleli njega. Svako društvo je jedva čekalo da stric priđe i sedne sa njima. To je čovek koji se za ceo svoj život nikada ni sa kim nije ozbiljno posvađao, a kamoli nešto drugo. Pa jasno vam je koliko je bio voljen kada se onoliki broj taksista i naroda skupio da mu oda počast. Nije zaslužio da ga ubije neko neodgovoran. Bahata vožnja tog mladića, koja je trajala nedeljama u nazad, slomila se na čoveku koji je stradao ni kriv ni dužan - rekao je Nikola.

"Strina ne može da prihvati da njenog Bora više nema"

Prema rečima sinovca stradalog taksiste, Borova supruga je u izuzetno lošem stanju. Mnogobrojni članovi njihove porodice nalaze se pored nesrećne žene od kada joj je javljeno da je Boro izgubio borbu za život.

- Strina je izbezumljena, van sebe je. Ne može da se pomiri sa činjenicom da je striko mrtav. Još uvek je nesvesna. Oni su imali jako lep odnos, bili su vrlo vezani jedno za drugo. Ne znam kako će se izboriti sa ovim - kazao je Kuzmanović.

Boro je planirao da napusti taksiranje do kraja godine

Boro i njegova supruga nedavno su završili sa gradnjom kuću u Kaću gde su se i preselili. Boro je pre nekoliko meseci otpočeo privatan biznis koji je lepo razradio, objašnjava njegov sinovac.

- On je počeo da se bavi servisiranjem i popravljanjem motora, kosačica, trimera... Napravio je radionicu u novoj kući i planirao da se samo time bavi. Iz poštovanja prema kolegama, imao je dogovor da taksira do kraja godine, i nije želeo da prekrši datu reč. Samo rad u radionici bi mu omogućio više vremena sa strinom, ali i kod kuće, što ga je izuzetno radovalo - zaključio je Nikola Kuzmanović.

Vozaču BMW određen pritvor

Podsetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana A.S. (25) iz Beograda, zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću 1. decembra u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu u kojoj je taksista Bora Kuzmanović (53) poginuo, a tri osobe teško i jednu lakše povredio.



Autor: Jovana Nerić