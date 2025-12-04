UHAPŠEN ZBOG PORESKOG KRIMINALA: Utajio preko 8 miliona dinara na svečanostima kod Petrovca na Mlavi!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su Z. T. (59) iz okoline Petrovca na Mlavi, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost (PDV).

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da je Z. T., kao odgovorno lice jedne preduzetničke radnje, u svom objektu u okolini Petrovca na Mlavi, u periodu od 15. jula 2024. do 15. januara ove godine, organizovao razne svečanosti.

Da bi izbegao plaćanje zakonskih poreskih obaveza, osumnjičeni navodno nije evidentirao ostvareni promet u poslovnim knjigama.

Sumnja se da je na ovaj način Z. T. utajio porez u iznosu većem od 8.000.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Dalibor Stankov