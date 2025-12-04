AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN ZBOG PORESKOG KRIMINALA: Utajio preko 8 miliona dinara na svečanostima kod Petrovca na Mlavi!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su Z. T. (59) iz okoline Petrovca na Mlavi, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost (PDV).

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da je Z. T., kao odgovorno lice jedne preduzetničke radnje, u svom objektu u okolini Petrovca na Mlavi, u periodu od 15. jula 2024. do 15. januara ove godine, organizovao razne svečanosti.

Da bi izbegao plaćanje zakonskih poreskih obaveza, osumnjičeni navodno nije evidentirao ostvareni promet u poslovnim knjigama.

Sumnja se da je na ovaj način Z. T. utajio porez u iznosu većem od 8.000.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Dalibor Stankov

#Hapšenje

#Kriminal

#Ministarstvo unutrašnjih poslova

#Osnovno javno tužilaštvo

#PDV

#Petrovac na Mlavi

#Poreska policija

#Srbija

#finansijski kriminal

#poreska prevara

#poreske obaveze

#poreski kriminal

#utaja poreza

POVEZANE VESTI

Hronika

Poreska utaja teška više od 150 miliona dinara: Tri osobe uhapšene u Novom Pazaru

Hronika

MLADIĆ I DEVOJKA (22) UHAPŠENI ZBOG UTAJE POREZA Oštetili budžet Srbije za više od 16 miliona dinara: Određeno im zadržavanje

Hronika

UHAPŠEN PLJAČKAŠ (35) IZ LAZAREVCA: Uz pretnju pištoljem iz kladionice ukrao 50.000 dinara

Hronika

Veliko hapšenje u Novom Sadu zbog utaje poreza i pranje para: Petoro završilo iza rešetaka! Oštetili budžet Srbije za više stotina miliona dinara

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC (29) NAKON UŽASA NA TAMIŠU KOD PANČEVA: Skuterom prošao kroz grupu dece, određen mu pritvor - Oglasio se MUP

Hronika

DETALJI UBISTVA U SMEDEREVU: Zajedno bili na slavi i u kafani, pa ga UBIO!