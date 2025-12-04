BIZARNA KRAĐA U BEČEJU : Muškarac ukrao pola tone kupusa, pa bežao na mopedu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su R. L. (32) sa područja ove opštine, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio tri krivična dela krađe.

Osumnjičeni se tereti da je izvršio više krađa, među kojima se posebno izdvaja krađa čak 400 kilograma kupusa sa parcele jednog meštanina. Policija sumnja da je ukrao i različitu prehrambenu i tehničku robu iz prodavnice u Bačkom Petrovom Selu, kao i jedan moped. Ukradeni moped je pronađen i vraćen vlasniku.

Pored krađa, R. L. se tereti i za krivično delo ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, jer je prilikom lišenja slobode pokušao da pobegne policiji.

Nakon hapšenja, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a uz krivičnu prijavu biće priveden osnovnom javnom tužiocu u Bečeju.

