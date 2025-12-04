AKTUELNO

Uhapšeni državljani Kine zbog otmice i silovanja u Dolovu! Određeno zadržavanje do 48 sati

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu određeno je zadržavanje prema licima L.X.G. (rođena 1985. godine), C.J.L. (rođen 1987. godine) i W.T. (rođen 1982. godine), državljana Narodne Republike Kine, u trajanju do 48 časova.

Osumnjičeni su uhapšeni jer se terete da su kao saizvršioci izvršili krivično delo otmica tako što su dana 3.12.2025. godine odvezli dve oštećene, državljanke Narodne Republike Kine rođene 1986. i 1989. godine, sa aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu do kuće u Dolovu gde su ih zadržali. Lica C.J.L. i W.T. se terete i da su u navedenoj kući izvršili krivično delo silovanje.

Dežurni javni tužioci su sa pripadnicima Policijske uprave u Pančevu dana 4.12.2025. godine izvršili uviđaj mesta događaja, a u saradnji sa policijom preduzimaju se sve potrebne radnje radi prikupljanja dokaza.

Osumnjičeni će u Više javno tužilaštvo u Pančevu biti sprovedeni radi saslušanja.

Autor: A.A.

