Sramna prevara u Lazarevcu: Ženi obećali dolare, pa uzeli pola miliona!

Žena iz Lazarevca postala je žrtva prevare preko internet aplikacija – obećali su joj pošiljku sa 30.000 dolara, a izvukli više od 582.000 dinara.

Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu saopštilo je da su po nalogu dežurnog tužioca doneta rešenja o zadržavanju osumnjičenih D. S. Ć. i D. M. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo prevare u saizvršilaštvu. Oboje su zadržani do 48 sati.

Prema krivičnoj prijavi Uprave kriminalističke policije, osumnjičeni su preko internet aplikacija stupili u kontakt sa oštećenom i doveli je u zabludu lažno se predstavljajući kao lica iz inostranstva. Uverili su je da im je potrebna pomoć oko slanja i preuzimanja pošiljke u kojoj se navodno nalazi 30.000 dolara.

Uverena u istinitost njihovih tvrdnji, oštećena je više puta uplatila novac na tekući račun jednog od osumnjičenih, u ukupnom iznosu od 582.000 dinara. Kako je navedeno u saopštenju, cilj osumnjičenih bio je da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist.

D. S. Ć. i D. M. su saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu, gde su negirali izvršenje krivičnog dela. Tužilaštvo je potom predložilo određivanje pritvora, što je sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Lazarevcu i odredio.

Pritvor je određen zbog razloga propisanih zakonom, a istraga se nastavlja radi prikupljanja dodatnih dokaza i utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Autor: Dalibor Stankov