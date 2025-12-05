AKTUELNO

PROFESOR IZ NOVOG SADA UČENICIMA PUŠTAO PORNOGRAFSKI SADRŽAJ NA ČASOVIMA! Policija ga odmah uhapsila, evo za šta se sve tereti

Foto: Pixabay.com

Osumnjičenom profesoru određeno je zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su B. B. (60) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju.

Sumnja se da je, kao profesor srednje škole, učenicima prikazivao na računaru snimke pornografske sadržine.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

