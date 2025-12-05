PROFESOR IZ NOVOG SADA UČENICIMA PUŠTAO PORNOGRAFSKI SADRŽAJ NA ČASOVIMA! Policija ga odmah uhapsila, evo za šta se sve tereti

Osumnjičenom profesoru određeno je zadržavanje do 48 sati.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su B. B. (60) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju.
Sumnja se da je, kao profesor srednje škole, učenicima prikazivao na računaru snimke pornografske sadržine.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
Autor: Pink.rs