MAJKA NAŠLA MRTVOG SINA! Detalji nezapamćenog horora: Svake noći je u kolima slušao muziku, ostavljao je otvorena vrata, ali sinoć...

Teška tragedija dogodila se u Subotici u kojoj je dečak R.I. (15), učenik Tehničke škole ''Ivan Sarić'' umro u svom automobilu. Prema nezvaničnim informacijama, dečak je navodno, svake večeri bio u automobilu marke ''fijat punto'' parkiranom u garaži i slušao muziku. Uglavnom je ostavljao vrata ili prozor odškrinut, ali je sinoć, zbog hladnoće, zatvorio sve i uključio grejanje.

Pretpostavlja se da je automobil radio celu noć, a da su izduvni gasovi kroz ventilacioni sistem ušli u kabinu.

Majka ga je jutros pronašla bez svesti, sa vidljivim znacima trovanja ugljen-monoksidom. Hitna pomoć je pozvana odmah, ali nažalost dečaku nije bilo spasa.

Telo nije imalo znakove borbe niti nekih specifičnih povreda - zatečen je u sedećem položaju, nagnut ka suvozačevom sedištu.

Policija i nadležni organi obavili su uviđaj, a zvanične okolnosti i tačan uzrok smrti biće poznati nakon završetka istrage i nalaza obdukcije.

Autor: D.Bošković