Produžen pritvor Dragani Sotirovski: Bivša gradonačelnica Niša ostaje iza rešetaka

Izvor: Tanjug, Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije/Pixabay.com/Tanjug/Dimitrije Nikolić ||

Viši sud u Nišu produžio je za još 30 dana pritvor bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski osumnjičenoj za zloupotrebe.

Pritvor joj je produžen, jer je ispunjen objektivni uslov u pogledu visine kazne propisane za krivično delo za koje se okrivljena tereti - krivično delo zloupotreba službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od preko 10 godina, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Sudsko veće smatra da su ispunjeni i subjektivni uslovi za dalje trajanje mere pritvora imajući u vidu da su način izvršenja krivičnog dela i težina posledice koja se ogleda u velikoj vrednosti pribavljene imovinske koristi, doveli do uznemirenja javnosti koje je i dalje takvo da može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka.

Optužnica protiv Dragane Sotirovski je podignuta i doneta je odluka, čija izrada je u toku, ali će njena sadržina biti poznata tek kad bude ekspedovana iz suda.

Bivša gradonačelnica Grada Niša, koja je i bivši komandant Štaba za vanredne situacije tog grada osumnjičena je za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Njeni saradnici su sklopili sporazume o priznanju krivice sa tužilaštvom na osnovu kojih su osuđeni.


Dragana Sotirovski je optužena da je iskorišćavanjem svog položaja angažovala firme "Vodomonteri" i "Sim puk gradnja" za izvođenje različitih građevinskih radova po ponudama koje su dali i koje su znatno veće u odnosu na tržišne vrednosti prethodno date u predmetima i predračunima koje je izradilo JKP "Naišus" Niš, nakon čega su ovi subjekti ispostavili privremene i okončane situacije Gradu Nišu, po uvećanim cenama, na koji način su pribavili protivpravnu imovinsku korist od 460.322.637 dinara, a na štetu Grada Niša.

Autor: D.Bošković

