'Prikazivao je neprimeren sadržaj' Oglasio se direktor škole u kojoj je profesor uhapšen zbog puštanja pornografije deci

Profesor srednje Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu B.B. (60) uhapšen je jer se sumnja da je učenicima pokazivao pornografski sadržaj, a tim povodom se oglasio Erdmidin Elezović, direktor škole.



Saopštenje direktorka škole prenosimo u celosti:

''Obaveštavamo javnost da je u Elektrotehničkoj školi "Mihajlo Pupin" prijavljen događaj u kojem je zaposleni tokom nastavnog časa učenicima prikazivao sadržaj koji nije primeren školskom okruženju.

Po saznanju za događaj, škola je odmah preduzela sve mere u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje zlostavljane i zanemarivanje: zaposleni je udaljen iz nastavnog procesa, pokrenut je postupak utvrđivanja svih činjenica, a o slučaju su obaveštene nadležne institucije.

Škola u potpunosti sarađuje sa organima koji postupaju i obezbedila je podršku pedagoško-psihološke službe učenicima i roditeljima.

Želimo da jasno istaknemo da škola ostaje mesto bezbednosti, poverena i poštovanja.

Svaki oblik neprimerenog ponašanja biće procesuiran u skladu sa propisima kako bismo zaštitili interese učenika i obezbedili visok nivo profesionalnih standarda.

Izražavamo žaljenje zbog situacije koja je uznemirila učenike, roditelje i javnost. Molimo medije da u izveštavanju poštuju privatnost maloletnika i da se uzdrže od senzacionalističkih interpretacija. Škola će, nakon dobijanja zvaničnih i proverenih informacija, nastaviti da obaveštava javnost na transparentan i odgovoran način,'' navodi se u saopštenju, prenosi Blic.

Podsetimo, B.B. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: D.Bošković