PROFESOR OSUMNJIČEN ZA SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE MALOLETNICE: Poznat godinama zbog svoje problematične reputacije

Profesor srednje škole u ​​Splitsko-dalmatinskoj županiji pod istragom zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloletnu osobu

Profesor srednje škole u ​​Splitsko-dalmatinskoj županiji je pod istragom zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloletnu osobu.

Policijska uprava Splitsko-dalmatinska obavestila je Jutarnji da je sprovedena krivična istraga nakon podnete krivične prijave i da se osumnjičeni nalazi u pritvoru.

- Odmah po prijemu informacija o mogućem nezakonitom ponašanju, policija je pokrenula krivičnu istragu, kojom je utvrđena osnovana sumnja i podnela krivičnu prijavu protiv osumnjičenog nadležnom državnom tužilaštvu, kažu.

Iako policija kaže da do sada nisu primili nikakve takve ili slične prijave protiv osobe, čitaoci koji su kontaktirali Jutarnji navode da je osumnjičeni poznat godinama zbog svoje problematične reputacije.

Autor: D.Bošković