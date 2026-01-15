AKTUELNO

Region

PROFESOR OSUMNJIČEN ZA SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE MALOLETNICE: Poznat godinama zbog svoje problematične reputacije

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Damir Krajac ||

Profesor srednje škole u ​​Splitsko-dalmatinskoj županiji pod istragom zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloletnu osobu

Profesor srednje škole u ​​Splitsko-dalmatinskoj županiji je pod istragom zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloletnu osobu.

Policijska uprava Splitsko-dalmatinska obavestila je Jutarnji da je sprovedena krivična istraga nakon podnete krivične prijave i da se osumnjičeni nalazi u pritvoru.

- Odmah po prijemu informacija o mogućem nezakonitom ponašanju, policija je pokrenula krivičnu istragu, kojom je utvrđena osnovana sumnja i podnela krivičnu prijavu protiv osumnjičenog nadležnom državnom tužilaštvu, kažu.

Iako policija kaže da do sada nisu primili nikakve takve ili slične prijave protiv osobe, čitaoci koji su kontaktirali Jutarnji navode da je osumnjičeni poznat godinama zbog svoje problematične reputacije.

Autor: D.Bošković

#Godine

#Hrvatska

#Profesor

#ucenica

#uznemiravanje

POVEZANE VESTI

Region

Muškarac uhapšen zbog uznemiravanja maloletnice u autobusu: Pobegla od njega, pa alarmirala policiju

Region

Uhapšen profesor iz pakla: Seksualno uznemiravao učenicu, a nad drugim učenikom se iživljavao!

Region

UHAPŠEN PROFESOR U TIVTU: Osumnjičen za seksualno uznemiravanje devojčice

Region

UKRAJINAC UHAPŠEN U HERCEG NOVOM: Osumnjičen za seksualno uznemiravanje maloletnica

Hronika

Užas u Aleksincu: Muškarac osumnjičen da je se*sualno uznemiravao dete

Region

HOROR NA CETINJU: Uhapšen muškarac (48) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dvoje dece