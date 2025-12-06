Pink.rs saznaje! Istraga u Čačku ima 2 PRAVCA: Forenzičari se nalaze u KUĆI SMRTI! Pored sina pronađen nož, razmatra se i OVA OPCIJA (VIDEO)

Tokom jutarnjih sati u čačanskom naselju došlo je do teškog ubistva u porodičnoj kući.

Kako saznajemo, ubijeni su roditelji i sin.

Forenzičari su ušli u kuću i trenutno rade uviđaj po nalogu nadleženog tužilaštva.

Između ostalog istražuje da li je u porodici u prethodnom periodu bilo nekih problema, nesuglasica ili svađa, da li o tome ima neki trag u policiji, hitnoj pomoći, Centru za socijalni rad ili nekoj zdravstvenoj ustanovi.

Takođe, utvrđuje se i da li je neko od članova porodice dobijao bilo kakve pretnje.

Policija istražuje i da li je u kući izvršena premetačina, da li fali novac, dragocenosti ili nešto drugo od stvari kao i da li su žrtve bile imućne i kime su se bavile, kao i da li su se nekome zamerili.

Postoje dva pravca istrage - trostruko ubistvo ili dvostruko ubistvo i samoubistvo

Pored sina je, kako je saznajemo, nađen nož, tako da se ne isključuje mogućnost da je on ubio roditelje, ali nije nemoguće ni da je zločin izvršio neko drugi pa pokušao da zavara tragove

Autor: S.M.