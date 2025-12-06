MAJCI I OCU PREREZAO VRAT, SEBE IZBO U GRUDI: Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku

Do ubistva u Čačku došlo je rano jutros, a iako su prve informacije ukazivale na to da je ovo trostruko ubistvo, ispostavilo se da je reč o samoubistvu i dvostrukom ubistvu.

Kako se saznaje, u porodičnoj kući pronađena su tri tela - muškarca i njegovih roditelja. Novi detalji koji pristižu su jezivi - otac i majka pronađeni su sa prerezanim vratom, a sin sa ubodnim ranama u predelu grudi i isečenim venama.

Rano jutros u Čačku veliki broj policajaca bio je ispred porodične kuće, odakle su izneta tri tela - jedne ženske osobe (71) i dve muške, od kojih se za jednu zna da ima 64 godine.

"Majka M. C, 1954. godište, pronađena u jednoj sobi sa prerezanim vratom. U drugoj sobi pronađeni je otac N. C, 1961. godište, takođe sa prerezanim vratom, i njihov sin V. C. sa povredama u grudnom košu, što ukazuje na to da je ubodima nožem pokušao da se ubije", nezvanično se saznaje.

Na kraju je, kako se saznaje, nožem presekao venu na levoj ruci i tako iskrvario nasmrt.

Proverama je utvrđeno da nije bilo prijava za nasilje u porodici.

I dalje se radi na utvrđivanju motiva u vezi ovog višestrukog ubistva.

Autor: S.M.