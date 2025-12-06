AKTUELNO

Hronika

PORŠEOM DIVLJAO KROZ SURČIN: Vozio 100 kilometara na sat IZNAD OGRANIČENJA

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Tokom sprovođenja akcije pojačane kontrole saobraćaja, pripadnici Uprave saobraćajne policije presretačem su jutros oko 2 časa zaustavili M. V. (26) koji je na auto-putu Beograd - Novi Sad, kod Surčina, vozio „porše“ brzinom od 233,2 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. U poslednja četiri dana, koliko traje akcija pojačane kontrole, pripadnici Uprave saobraćajne policije kontrolisali su oko 40.000 vozila i otkrili su više od 22.500 prekršaja, od čega 33 prekršaja nasilničke vožnje. Akcija pojačane kontrole saobraćaja sprovodiće se do nedelje, 7. decembra.

Autor: S.M.

#Kontrola

#Vozač

#prekršaj

#prijava

#saobraćajna policija

POVEZANE VESTI

Hronika

PIJAN I BEZ DOZVOLE VOZIO BRŽE OD 150 KILOMETARA NA SAT: Haos u Zemunu, policija intervenisala

Hronika

BAHATI MOTOCIKLISTA DIVLJAO SKORO 200 NA SAT - Bezobrazno prekrio tablice, a ima probnu dozvolu (VIDEO)

Hronika

HAOS USRED BELA DANA: Nadrogiran 'audijem' jurio gradom brzinom većom od 250 km/h

Hronika

DIVLJAO PORŠEOM 200 NA SAT U ZONI 80: Policija odmah reagovala, bahati državljanin Slovenije isključen iz saobraćaja (VIDEO)

Hronika

Nemački državljanin DIVLJAO BMW-om 238 NA SAT PO AUTO-PUTU U SURČINU: U automobilu bila i beba! (VIDEO)

Hronika

Zaustavljena 'kamikaza' kod Pančeva: Vozio 191 km/h na mestu gde je ograničenje 80