PORŠEOM DIVLJAO KROZ SURČIN: Vozio 100 kilometara na sat IZNAD OGRANIČENJA

Tokom sprovođenja akcije pojačane kontrole saobraćaja, pripadnici Uprave saobraćajne policije presretačem su jutros oko 2 časa zaustavili M. V. (26) koji je na auto-putu Beograd - Novi Sad, kod Surčina, vozio „porše“ brzinom od 233,2 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. U poslednja četiri dana, koliko traje akcija pojačane kontrole, pripadnici Uprave saobraćajne policije kontrolisali su oko 40.000 vozila i otkrili su više od 22.500 prekršaja, od čega 33 prekršaja nasilničke vožnje. Akcija pojačane kontrole saobraćaja sprovodiće se do nedelje, 7. decembra.

Autor: S.M.