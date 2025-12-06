AKTUELNO

FILMSKA AKCIJA NA DORĆOLU: Osmorica policajaca upala u radnju i uhapsila muškarca pred prolaznicima!

Večeras se u prodavnici u Ulici cara Dušana na Dorćolu odigrala prava filmska scena. Pripadnici UKP-a sproveli su spektakularnu akciju hapšenja muškarca koji je bio pod pratnjom policije.

Lisice su mu stavljene na ruke, a razlog hapšenja nije krađa u radnji, već istraga koja je trajala duže vreme.

Detalji akcije

U prodavnicu je uletelo osam policajaca.

Osumnjičeni je izveden napolje, pretresen i vezan.

Ispred radnje je čekalo čak pet vozila UKP-a.

Akcija je izvedena maksimalno profesionalno – iako je u prodavnici i na ulici bilo mnogo prolaznika, oni nisu bili ugroženi. Ceo događaj podsećao je na scene iz akcionih filmova.

