ŠKALJARCI UHAPŠENI U BEOGRADU: Za njima bile raspisane Interpolove poternice, dvojac dolijao u ekspersnoj akciji policije

U Beogradu su večeras uhapšeni V.U. (32) i I.T. (28), članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore škaljarci za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne poternice, saopštila je danas Uprava policije.

Lice V.U. se u Crnoj Gori potražuje zbog krivičnih dela: stvaranje kriminalne organizacije – za koje se protiv njega vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, kao i zbog izdržavanja kazne zatvora za krivično delo - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, na koje je osuđen presudom Osnovnog suda u Baru.

I.T. se potražuje radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnih dela: ubistvo u pokušaju, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nasilničko ponašanje.

Uprava policije ovim još jednom potvrđuje da snažno i odlučno preduzima aktivnosti na neutralisanju delovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i predvodi regionalne inicijative u borbi protiv organizovanog kriminala.

Službenici Uprave policije nastavljaju sa intenzivnom regionalnom i međunarodnom obaveštajnom saradnjom u cilju lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih lica uz potpunu posvećenost Crne Gore borbi protiv kriminala i jačanju vladavine prava.

Autor: Pink.rs