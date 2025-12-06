AKTUELNO

PUCNJAVA U BEOGRADU: Muškarac teško ranjen u poznatom restoranu, policija blokirala kraj (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Do pucnjave je došlo na Novom Beogradu.

Muškarac star 30 godina teško je ranjen u pucnjavi na Novom Beogradu u restoranu Durmitor.

Kako saznajemo, nepoznati napadač ispalio je veći broj metaka iz vatrenog oružja.

Napadač je uspeo da pobegne.

Teško ranjenog muškarca kola hitne pomoći prevezla su na reanimaciju Urgentnog centra.

Foto: Pink.rs

Policija je blokirala kraj i u toku je potraga za napadačem.

Sumnja se da je imao saučesnika.

Na snazi je akcija ''Vihor 3''.

Foto: Pink.rs

Identitet upucanog za sada nije poznat.

ŠKALJARCI UHAPŠENI U BEOGRADU: Za njima bile raspisane Interpolove poternice, dvojac dolijao u ekspersnoj akciji policije

Autor: Marija Radić

