POZNATO KO JE RANJEN U PUCNJAVI NA NOVOM BEOGRADU: Upucan navijač Partizana, sedeo za stolom sa Alibegom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U novobeodgradskom restoranu večeras je oko 21 čas upucan navijač N. K. (30), koji je bio u društvu Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg, saznaje Tanjug.

Bivši vođa navijača Partizana Alajbegović je nekoliko puta ranjavan, a posle put je na njega pucano 8. jula ove godine.

Nedavno je uhapšena grupa čiji pripadnici su osumnjičeni da su tri puta pokušali da ubiju Alajbegovića.

Kako smo ranije pisali, muškarac koji je večeras ranjen, je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

Policija traga za napadačem.

Prema nezvaničnim informacijama, pucnjava se dogodila u restoranu Durmitor na Novom Beogradu.

Kako saznajemo, na snazi je akcija Vihor 3.

PUCNJAVA U BEOGRADU: Muškarac teško ranjen u poznatom restoranu, policija blokirala kraj (FOTO+VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Navijači

#Nenad Alajbegović Alibeg

#Novi Beograd

#Partizan

#Pucnjava

