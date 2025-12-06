Pogođen u stomak, ruke i noge: Napadač ušao u restoran na Novom Beogradu i otvorio vatru, Vihor 3 na snazi (FOTO+VIDEO)

Nenad K. (30) koji je pogođen sa više hitaca u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu prebačen je sa teškim povredama u operacionu salu u Urgentnom centru!

Nenad K. koji je navodno jedan od vođa navijača Partizana, sedeo je za stolom u društvu Nenada Alajbegovića Alibega, kada je nepoznati napadač ušao u restoran i otvorio vatru.

Nenad K. je pogođen sa više hitaca u stomak i noge, a jedan metak mu je zakačio i ruku, prenosi Telegraf.

Policija traga za napadačem, a na snazi je Vihor 3.

Nekadašanji vođa navijača Partizana Alajbegović, podsetimo, nekoliko puta je bio ranjavan, a poslednji put se našao na meti ubica 8. jula.

Nedavno je uhapšena grupa čiji pripadnici su osumnjičeni da su tri puta pokušali da ubiju Alajbegovića.

Autor: M.R.