Pogođen u stomak, ruke i noge: Napadač ušao u restoran na Novom Beogradu i otvorio vatru, Vihor 3 na snazi (FOTO+VIDEO)

Nenad K. (30) koji je pogođen sa više hitaca u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu prebačen je sa teškim povredama u operacionu salu u Urgentnom centru!
Nenad K. koji je navodno jedan od vođa navijača Partizana, sedeo je za stolom u društvu Nenada Alajbegovića Alibega, kada je nepoznati napadač ušao u restoran i otvorio vatru.
Nenad K. je pogođen sa više hitaca u stomak i noge, a jedan metak mu je zakačio i ruku, prenosi Telegraf.
Policija traga za napadačem, a na snazi je Vihor 3.
Nekadašanji vođa navijača Partizana Alajbegović, podsetimo, nekoliko puta je bio ranjavan, a poslednji put se našao na meti ubica 8. jula.
Nedavno je uhapšena grupa čiji pripadnici su osumnjičeni da su tri puta pokušali da ubiju Alajbegovića.
