Pogođen u stomak, ruke i noge: Napadač ušao u restoran na Novom Beogradu i otvorio vatru, Vihor 3 na snazi (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Nenad K. (30) koji je pogođen sa više hitaca u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu prebačen je sa teškim povredama u operacionu salu u Urgentnom centru!

Nenad K. koji je navodno jedan od vođa navijača Partizana, sedeo je za stolom u društvu Nenada Alajbegovića Alibega, kada je nepoznati napadač ušao u restoran i otvorio vatru.

Nenad K. je pogođen sa više hitaca u stomak i noge, a jedan metak mu je zakačio i ruku, prenosi Telegraf.

Policija traga za napadačem, a na snazi je Vihor 3.

ALIBEG BIO META NAPADA U RESTORANU NA NOVOM BEOGRADU?! Bivši vođa navijača Partizana preživeo 10 atentata, poslednje hapšenje 'Vračaraca' bilo zbog nj

Nekadašanji vođa navijača Partizana Alajbegović, podsetimo, nekoliko puta je bio ranjavan, a poslednji put se našao na meti ubica 8. jula.

Foto: Pink.rs, Društvene mreže/Privatna arhiva

Nedavno je uhapšena grupa čiji pripadnici su osumnjičeni da su tri puta pokušali da ubiju Alajbegovića.

POZNATO KO JE RANJEN U PUCNJAVI NA NOVOM BEOGRADU: Upucan navijač Partizana, sedeo za stolom sa Alibegom (VIDEO)

