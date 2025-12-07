Nema ni ukus, ni boju, ni miris! Tinejdžer iz Subotice nije jedina žrtva 'TIHOG UBICE': I oni su stradali na isti način

Ugljen monoksid je gas koji nema ni ukus, ni boju, ni miris, pa se može naći u nekoj prostoriji neprimetno. Što je prostorija manja, to je rizik veći!

Slučaj iz Subotice gde je prethodne noći došlo do tragedije kada se tinejdžer Igor R. (15) navodno, ugušio od izduvnih gasova iz automobila u kom je sedeo u garaži porodične kuće nažalost, nije jedini u kome su mladi na tako strašan način izgubili život.

- Kobne večeri tinejdžer je slušao muziku u kolima što je obično i radio, jer navodno, nije želeo da smeta roditeljima koji ujutru idu rano na posao. Iako je vosio računa da ne zatvara prozore ili vrata, ovog puta je najverovatnije zbog hladnoće zatvorio kola i uključio grejanje. Od, kako se za sada sumnja, izduvnih gasova došlo do je gušenja dečaka - navodi naš sagovornik i podseća da je majka pronašla sina u kolima. Nažaost, i pored velikog angažovanja lekara Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt tinejdžera.

Tragedija na Bogojavljenje

Ova tužna vest potresla je sve koji su poznavali preminulog dečaka, a na društvenim mrežama osvanuo je i tužan oproštaj škole koju je pohađao dečak, ali detaljnije o tome možete pročitati ukoliko kliknete na link. Telo dečaka poslato je na obdukciju koja će utvrditi kako i kada je nastupila smrt. Inače, ovaj tragičan događaj podsetio je sve na identičan slučaj iz Raške, kada su početkom ove godine, tačnije 19. januara na Bogojavljenje od izduvnih gasova iz automobila "polo" dok su sedeli u garaži preminuli D. V. (17) i N. P. (15).

- Dvoje mladih te večeri bili us zajedno u automobilu marke "polo" koji je bio u vlasništvu mladićeve porodice, koji je inače bio parkiran u susednoj garaži koja je bila u vlasništvu N. M. Mladi su zbog hladnoće uključili auto kako bi se zagrejali dok sede i druže se, međutim izduvni gasovi napunili su kako garažu, tako i vozilo - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Tela su u jutarnjim časovima pronađena u vozilu. Nisu davali znakove života, a nakon obdukcije utvrđeno je da su se ugušili od iztduvnih gasova.

Tokom istrage, podsetimo, ispitano je nekoliko ljudi kako bi se rekonstruisalo kretanje dvoje mladih kobne večeri, ali nakon obdukcije utvrđen je način na koji je došlo do tragične smrti mladih iz Raške. Smrt dvoje mladih takođe, kao i slučaj iz Subotice, potresla je sve, a istraga je utvrdila da je u pitanju nesrećan slučaj i niko neće biti krivično gonjen povodom ove tragedije.

Ugljen monoksid - tihi ubica

Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a, rekao je ranije za Kurir da veruje da je "ugljen monoksid najopasniji rizik od trovanja", nazivajući ga tihim ubicom, dok doktor Radomir Kovačević, toksikolog tvrdi da mozak pri kontaktu sa njim ostaje bez dovoljne količine kiseonika i pri tome upada u komu.

- Ugljen monoksid je gas koji nema ni ukus, ni boju, ni miris, pa se može naći u nekoj prostoriji neprimetno. Što je prostorija manja, to je rizik veći - naveo je tada Radenković.

Nakon što dospe u krv taj tihi ubica brzo se vezuje za molekul gvožđa, hemoglobin, pa se transport krvi tada obavlja bez kiseonika.

- Mozak je najosetljiviji i prvi oseća posledice ovog gasa. Pre svega se gubi percepcija bilo koje opasnosti, a zatim se i uspava, odnosno ulazi u san ili komu - objasnio je ranije za Kurir toksikolog Kovačević.

Smrt

N. N. (26) i N. S. (24) preminuli su u februaru 2015. godine usled trovanja ugljen-monoksidom u garaži u čačanskom naselju Vinara.

- Mladić i devojka bili su u garaži koja se nalazila u sklopu zgrade u kojoj je mladić živeo. U garaži na kojoj nije bilo prozora, a koja je bila zatvorena, njih dvoje su ostavili upaljen motor njegovog "audija" kako bi se ugrejali, međutim, otrovni gas je pokosio to dvoje mladih ljudi. Mladić je pokušao da otvori vrata garaže, ali je uspeo samo da izađe iz automobila i otvori vrata na njemu, budući da je pronađen mrtav na betonu. Devojku na zadnjem sedištu i mrtvog mladića pored "audija" pronašao je mladićev otac - podseća izvor i dodaje da je devojka preminula tri nedelje nakon toga na odljenju toksikologije Vojnomedicinske akademije u Beogradu i pored svih napora lekara.

Kako smo tada izveštavali, devojka je završila Muzičku akademiju u Istočnom Sarajevu, odsek za flautu i godinu dana pre toga upisala je master studije, dok je momak bio uspešni privrednik i sportista.

Ugljen-monoksid

* Ugljen-monoksid je gas tzv. tihi ubica, nevidljiv je, bez boje, ukusa i mirisa

* U zatvorenom prostoru deluje smrtonosno

* Otrovana osoba ne može odmah da prepozna simptome, jedino će telo reagovati na njih

* Deluje na crvena krvna zrnca i na hemoglobin u krvi, vezujući kiseonik

Autor: S.M.