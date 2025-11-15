BILJANA PANTIĆ PILJA ODBRUSILA MARINIKI: Izlišno je ponavljati da dotična nema ni trunke dostojanstva ni kredibiliteta, ali ona nastavlja i baš je briga

Ponovo Marinika Tepić, najskuplji džuboks Dragana Đilasa najavljuje izmišljene afere i priča o korupciji. Izlišno je ponavljati da dotična nema ni trunke dostojanstva ni kredibiliteta, ali ona nastavlja i baš je briga.

Drogirane koke iz Morovića, paketi droge sa likom Aleksandra Vučića, prebijena studentkinja sa kesom na glavi...Žena koja bestidno lešinari nad svakom tragedijom u Srbiji, koja roditeljima ubijene dece kaže da nemaju tapiju na bol, žena koja posle godinu dana od tragedije u Novom Sadu teatralno izađe ispred Narodne skupštine da stoji 16 minuta, ali je i odatle blokaderi oteraju.

I sad, takva jedna veličina srpske političke scene, koja slaže kako zine, najavljuje novi napad na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Može Marinika da priča šta hoće, njoj više izgleda ni Đilas ne veruje, a kamoli neko drugi.

Dok je Marinika smišljala lažne afere i preletala u različite partije, Aleksandar Vučić se borio za Srbiju.

Zato ga Marinika i mrzi. I Vučića i Srbiju.

Ipak je to žena koja je tražila da se usvoji Rezolucija da se u Srebrenici desio genocid.

Dok ona kliče Piculi i puzi po hodnicima Strazbura i Brisela gde traži sankcije za svoju zemlju, Aleksandar Vučić se sastaje sa najvećim svetskim liderima i brani Srbiju.

I građani Srbije, zapamtite, kad god Marinika najavi novu aferu i iznese gomilu laži, to znači da je svesna da se ona i njena ekipa plaćenika nalazi na nivou statističke greške.