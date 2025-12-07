ŠOKANTAN PRIZOR KOD BANJE KOVILJAČE: Pogledajte stravične prizore nakon sudara – delovi auta na sve strane, povređeno 5 osoba!

Delovi vozila razbacani po putu, staklo koje prekriva kolovoz i potpuno deformisani automobili – prizori sa zaobilaznog puta kod Banje Koviljače izgledaju zastrašujuće i jasno pokazuju snagu udara. Jedan od automobila završio je na nasipu, dok su drugi ostali smrskani na sredini puta.

U ovoj teškoj saobraćajnoj nezgodi povređeno je pet osoba, od kojih je jedna zadobila teže povrede. Na teren su odmah upućene policijske patrole i ekipe Hitne pomoći, a povređeni su hitno transportovani u Zdravstveni centar radi dijagnostike i daljih pregleda.

Prema informacijama iz policije, jedno od vozila imalo je crnogorske registarske tablice. Saobraćaj je bio potpuno obustavljen tokom uviđaja i uklanjanja vozila, a slike i snimci sa mesta nesreće ostaju kao podsećanje na dramatične trenutke.

Fotografije jasno prikazuju razmere tragedije, a prizori koji šokiraju upozoravaju na opasnosti u saobraćaju.

Autor: Dalibor Stankov