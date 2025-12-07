OCU I MAJCI PREREZAO VRAT, PA PRESUDIO SEBI: Nakon dvostrukog ubistva i samoubistva u Čačku komšije se pitaju samo JEDNO

Vladimir Č. (47) majci Mili (72) i ocu Neđi (72) prerezao vrat, pa sebi isekao vene u kući u Čačku.

Dvostruko ubistvo i samoubistvo dogidili su se juče ujutru u kući u Čačku, gde je policija zatekla tela sina i njegovih roditelja! Ubrzo je otkriveno da je Vladimir Č. (47) nožem prerezao vrat majci Mili Č. (72) i ocu Neđi Č. (72), a potom presudio i sebi.

- Majka je zatečena u jednoj sobi sa povredama na vratu, a otac u drugoj sa identičnim povredama. Njihov sin je zatečen sa povredama od noža na grudnom košu i prerezanom venom na levoj ruci - kaže izvor i dodaje:

- Vladimir Č. je najpre, kako se sumnja, pokušao da se ubije ubodima nožem u grudi, a kako nije uspeo, prerezao je venu i iskrvario nasmrt. Sumnja se da je pre toga ubio svoje roditelje.

Naš izvor kaže, da je policija pored sinovljevog tela pronašla nož.

- To je bio jasan znak da ovde nije reč o trostrukom ubistvu, već o dvostrukom ubistvu i samoubistvu - zaključuje naš izvor i dodaje da je policija juče satima vršila uviđaj na mestu zločina, kao i da su forenzičari iz kuće odneli brojne dokaze.

- Zbog čega je sin presudio roditeljima i sebi biće utvrđeno daljom istragom. Da li su imali neke nesuglasice, svađe ili je u pitanju možda neko nervno rastrojstvo ili bolest, za sada nije jasno utvrđeno - kaže izvor.

Komšije porodice kažu da su uznemirene zbog strašnog zločina koji se dogodio. Kako ističu, u pitanju je skladna, dobra i poštena porodica koja ni sa kim nije imala problema.

- Oni su pre nekoliko godina došli iz Bosne ovde. Divni, vredni i pošteni ljudi. Nisu tu živeli stalno, nego su dolazili s vremena na vreme. Koliko znamo sin im je živeo u inostrasntvu. Niko nikad sa njima nije imao nijedan problem, ovo je baš tragedija - rekao je jedan od komšija i dodao:

- Iz Višegrada su rodom, sin je živeo u Holandiji.

Drugi je opisao da ih je juče ujutru uznemirio dolazak policije i Hitne pomoći.

- Odjednom su se začule sirene. Mislili smo da je nekome pozlilo, međutim posle smo čuli šta se zbilo. Isprva se mislio da im je neko, možda, upao u kuću i sve ih pobio, ali to je brzo odbačeno, jer nije bilo tragova premetačine, obijanja ili bilo čega što bi ukazivalo da je neko treći boravio tu... Kažu da ima mnogo krvi u kući, budući da je sin zaklao roditelje, pa prerezao vene... - priča komšija i dodaje:

- Za nas sa strane su bili dobri stvarno, a šta se dešavalo u njihova četiri zida znaju samo oni.Pitamo se, da li je roditelje ubio na spavanju ili su jadni bili budni... Nekako bi mi bilo lakše da su ubijeni na spavanju, jer to znači da nisu bili svesni da je rođeni sin odlučio da im uzme život. Oni su njemu život podarili, a on je njihov uzeo! Strašne sudbine.

Istragu o ovom teškom zločinu vodi Više javno tužilaštvo u Čačku, koje je pored obdukcije tela naložilo niz drugih veštačenja i radnji radi kompletnog rasvetljavanja krivičnog dela.

Sina nikada nisu viđali

Jedan komšija ubijenog bračnog para kaže da je uglavnom viđao ubijenog Neđu, dok je njegvou suprugu ređe sretao, a sina nikada.

- Njega sam i viđao kako šeta ili baca smeće. Sina nikada nisam video, ne znam ni kako izgleda, ni da li je ranije dolazio kod njih. Takođe, nisam primetio da im je bilo ko dolazio u posete, nekako povučeno su živeli, niko od nas sa njima nije pio ni kafu, pa ne znamo detalje o njima. Ovako, su delovali normalno, okućnica im je lepo sređena, radili su po dvorištu, sve je delovalo uobičajeno - kaže sagovornik.

Autor: Iva Besarabić