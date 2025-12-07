Rapisana potraga za Nenadom Alajbegovićem: OVO JE RAZLOG

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, raspisala potragu za Nenadom Alajbegovićem (44), zvanim Alibeg, koji je sinoć oko 21 sat bio u društvu N. K. (30) koji je ranjen sa osam metaka u poznatom novobeogradskom restoranu.

Policija potražuje nekadašnjeg vođu navijača Partizanove grupe Zabranjeni, zbog toga što je napustio lice mesta.

- Alibeg je sinoć sedeo za stolom u restoranu sa N. K. kada je muškarac obučen u crno i sa kapuljačom na glavi ušao unutra i ispalio osam hitaca u N. K. Alajbegović je, čim je video pištolj, pobegao najpre uz stepenice, na drugi nivo restorana, a onda je otišao i sa lica mesta - kaže izvor i dodaje da je Alajbegović u ovom slučaju direktni očevidac pokušaja ubistva i osoba koja bi mogla biti od značaja za istragu.

Nenad Alajbegović, praktično beži iz restorana nakon pucnjave, naime, on u jakni i farmerkama izlazi iz lokala, zatim se sapliće i pada. Potom brzo ustaje i užurbanim hodom odlazi do automobila "fijat", seda na mesto vozača, daje gas i odlazi.

Podsetimo, ranjeni N. K. je hitno prevezen u Urgentni centar, gde je sinoć i operisan.

Kako smo već pisali, povrede su mu izuzetno teške, pogođen je sa osam metaka u stomak. Životno je ugrožen.

Inače, Nenad Alajbegović poznat je javnosti i ovo je 11. put da je preživeo pucnjavu. Poslednji put se na meti napadača našao u julu ove godine, takođe na Novom Beogradu, kada je nepoznati napadač pucao na njega dok je sedeo u autu. I tada je, podseća naš izvor, prošao bez povreda, kao i sada.

Takođe, u oktobru ove godine policija je uhapsila nekoliko pripadnika vračarskog kriminalnog klana zbog sumnje da su tokom 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju Alibega.

