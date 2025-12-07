AKTUELNO

Hronika

Rapisana potraga za Nenadom Alajbegovićem: OVO JE RAZLOG

Izvor: Pink.rs/Infomer, Foto: Privatna arhiva, Tanjug/Edib Tahirović ||

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, raspisala potragu za Nenadom Alajbegovićem (44), zvanim Alibeg, koji je sinoć oko 21 sat bio u društvu N. K. (30) koji je ranjen sa osam metaka u poznatom novobeogradskom restoranu.

Policija potražuje nekadašnjeg vođu navijača Partizanove grupe Zabranjeni, zbog toga što je napustio lice mesta.

- Alibeg je sinoć sedeo za stolom u restoranu sa N. K. kada je muškarac obučen u crno i sa kapuljačom na glavi ušao unutra i ispalio osam hitaca u N. K. Alajbegović je, čim je video pištolj, pobegao najpre uz stepenice, na drugi nivo restorana, a onda je otišao i sa lica mesta - kaže izvor i dodaje da je Alajbegović u ovom slučaju direktni očevidac pokušaja ubistva i osoba koja bi mogla biti od značaja za istragu.

Nenad Alajbegović, praktično beži iz restorana nakon pucnjave, naime, on u jakni i farmerkama izlazi iz lokala, zatim se sapliće i pada. Potom brzo ustaje i užurbanim hodom odlazi do automobila "fijat", seda na mesto vozača, daje gas i odlazi.

Podsetimo, ranjeni N. K. je hitno prevezen u Urgentni centar, gde je sinoć i operisan.

Kako smo već pisali, povrede su mu izuzetno teške, pogođen je sa osam metaka u stomak. Životno je ugrožen.

Inače, Nenad Alajbegović poznat je javnosti i ovo je 11. put da je preživeo pucnjavu. Poslednji put se na meti napadača našao u julu ove godine, takođe na Novom Beogradu, kada je nepoznati napadač pucao na njega dok je sedeo u autu. I tada je, podseća naš izvor, prošao bez povreda, kao i sada.

Takođe, u oktobru ove godine policija je uhapsila nekoliko pripadnika vračarskog kriminalnog klana zbog sumnje da su tokom 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju Alibega.

Autor: S.M.

#Nenad Alajbegović Alibeg

#Policija

#Potraga

#Pucnjava

#raspisana

POVEZANE VESTI

Hronika

POZNATO KO JE RANJEN U PUCNJAVI NA NOVOM BEOGRADU: Upucan navijač Partizana, sedeo za stolom sa Alibegom (VIDEO)

Hronika

MUŠKARAC, SAV U CRNOM I SA KAPULJAČOM ZAPUCAO ČIM GA JE ALIBEGOV DRUG POGLEDAO: U toku potraga za napadačem iz restorana na Novom Beogradu

Hronika

U toku je potraga za nasilnikom iz Novog Beograda, koji je krvinički pretukao devojku pa pobegao

Hronika

POTRAGA U TOKU: On je osumnjičen da je na čelu PERAČA PARA, UKP uskoro raspisuje poternicu

Hronika

POTRAGA ZA VOZAČEM SA KARABURME Kolima ubio mladića (28) dok je prelazio ulicu, pa POBEGAO

Hronika

HOROR NA NOVOM BEOGRADU! Maloletnici gasili cigarete na devojčici, šutirali je i sekli joj kosu – zlostavljanje koje je šokiralo Srbiju!