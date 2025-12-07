Dron snimio užas kod Kline: Trudnica nestala, izgubio joj se svaki trag, a 24 sata kasnije otkrivena je jeziva istina

U reci Bistrici u naselju Grabanica kod Kline pronađeno je telo žene koja je prijavljena sinoć kao nestala od strane svoje porodice.

Portparol policije za region Peći, Fadil Gaši, rekao je za Gazetu Ekspres da je telo pronađeno oko 13:15 časova.

"Telo je pronašla policija oko 13:15. Sinoć, oko 19:30, porodica je prijavila da je napustila kuću i da joj se gubi svaki trag", rekao je on.

Lokalni mediјi izveštavaјu da јe žrtva imala oko 40 godina i da je bila trudna.

Navodno јe napustila kuću јuče oko 11:00 časova, a kasniјe јu јe porodica priјavila policiјi kao nestalu.

Policiјa јe uspela da pronađe telo pomoću drona.

Gaši je naveo da je slučaj prvobitno vođen kao slučaj "nestale osobe", a tokom potrage telo pronađeno je oko jednog kilometra od seoskog mosta.

"Lekar je konstatovao smrt", rekao je portparol, dodajući da su na licu mesta bili i regionalni istražitelji i državni tužilac.

Tužilac je naložio da telo bude poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju.

Autor: Marija Radić