KAKO JE OVO MOGUĆE!? Vozač kamiona iz Bajine Bašte naduvao neverovatnih 5.50 promila

Saobraćajna policija u Novoj Varoši zadržala je vozača M. S. iz okoline Bajine Bašte, nakon što je zaustavljen u mestu Vraneša dok je upravljao teretnim vozilom marke “mercedes” u stanju potpune alkoholisanosti.

- Tokom kontrole utvrđeno je da je M. S. imao čak 5,50 promila alkohola u organizmu, što predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja. Vozač je isključen iz saobraćaja i određeno mu je zadržavanje do 12 časova, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja - potvrđeno je za RINU u MUP.

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne ugrožavaju sebe i druge neodgovornom i opasnom vožnjom.

Autor: Marija Radić