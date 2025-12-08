(UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE) ISMEVALI GA, UZELI PRIBOR PA UDARALI U GLAVU Ne daju mu ni u toalet?! Jezivo vršnjačko nasilje u Vlasotincu: Krvav i sam pošao kući, pozlilo mu na ulici

Majka jednog od učenika nižih razreda osnovne škole u Vlasotincu tvrdi da su njeno dete maltretirala trojica dečaka iz odeljenja.

- Na poslednjem času, učiteljica je napustila čas sa devojčicama i u učionici su ostali samo dečaci. Trojica vršnjaka moje dete već neko vreme zadirkuju, ismejavaju... Kada je učiteljica izašla, iskoristili su priliku i uzeli mu pribor. On je počeo da plače i traži svoj pribor nazad, ali oni mu nisu dali. Onda mu je jedan dečak prišao s leđa i par puta mog sina udario u glavu, kaže za RINU Milena, majka dečaka.

Kada se čas završio, napadnuti dečak je krenuo kući, ali na pola puta je počeo da povraća i počela je da mu ide krv na nos. Kako su telefoni u školi zabranjeni, nije imao kako da se javi majci, ali da je u lošem stanju videli su vlasnica salona i vlasnik veterinarske radnje koji se nalaze pored autobuske stanice i pozvali su odmah majku da dođe po njega.

- Oni su mu tu na licu mesta ukazali prvu pomoć, kao i jedan dečko koji se našao na licu mesta. Kada sam došla, pozvali smo ekipu Hitne pomoći, a kada sam saznala šta se desilo pozvali smo i policiju, dali smo izjavu. Nakon što se sve saznalo, u školi odbijaju svoju odgovorost – ne prihvataju da se to desilo kod njih u školi, dodaje dečakova majka.

Promena odeljenja nije rešila problem: Boli ga i šestarom

Ona je za Blic ispričala i više o tome šta se sve dešava njenom sinu.

Prema njenim rečima maltretiranje je počelo u II razredu zbog čega su promenili odeljenje.

“On je jak sa znanjem, bila je konkurencija ko će da bude bolji, i tako je sve krenulo. Tada je uboden je oštrim predmetom u leđa, pretpostavljaju da je šestarom. Imao je krv na mestu uboda, dobio je antibiotik. Posle prvog polugođa III razreda, na predlog učiteljice, promenili smo odeljenje. Mesec dana je sve bilo super, mislila sam, rešilo se, ali nažalost nije”, ispričala je majka.

Ne daju mu da ide u toalet!? Udarili ga stolicom u nos

U novom odeljenju se po rečima njegove majke našao na meti trojice dečaka koji ga maltretiraju na razne načine.

“Već duže vremena mi se žali na njih. Pred letnji raspust su ga stolicom udarili po nosu. Bili su “opomenuti”, učiteljica ih je kaznila tako što im je zabranila da nose telefone, ali to nije pomoglo. Svakodnevno ga zadirkuju i omalovažavaju, govore mu da je ćorav jer nosi naočare. Jedno vreme je izbegavao i naočare da nosi. Ne daju mu da ide u toalet, zatvaraju vrata, ne daju da uđe. Meni je mnogo bilo žao kada mi je to rekao, a što su potvrdili i stariji učenici, da mu nisu dali da izvrši nuždu nego su ga zadirkivali”, priča majka dečaka.

“Na sve moguće načine je trpeo vršnjačko nasilje, dolazila sam na nedelju dana u školu ali se sve gura pod tepih. Ništa nisu preduzeli, osim te zabrane da se ne nose telefoni. Obećali su da će pedagog da bude na času i da se rade radionice, međutim ni toga nije bilo. Kada ima problema, moj sin sam ode do pedagoga a ona mu kaže „ti si hrabar“, „ti to možeš“... I to je to. Nekada to nije dovoljno. Trebalo je da ga zaštite, jer ja u školi sa njim ne mogu da sedim", kaže ona.

Povukao se u sebe, jako je tužan

Milena kaže da je njen sin zbog svega što mu se dešava postao ćutljiv i da ne želi da ide u školu.

“On je već izgubio i samopouzdanje, ne želi da ide u školu. Dosta je postao ćutljiv u poslednje vreme, otkako se desilo. U petak i subotu plakao je u snu, pa se probudi, izgubi dah... Zabrinuta sam za svog sina, on treba da nastavi školovanje. Povlači se u sebe, emotivno se promenio, jako je tužan. On se nikada ne brani, ne suprotstavlja se. Ja sam mu rekla još u prvi razred kada je krenuo da nikoga ne bije, da ne udara i ne vređa a još manje da ponižava. Nasilje mora da se zaustavi. I on ima potrebu da živi i da diše i da se smeje, isto kao i oni”, kaže Milena.

List je pokušao da od škole dobije informaciju šta je preduzeto na rešavanju vršnjačkog nasilja nad ovim učenikom, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao.

Ranije je iz te škole rečeno da škola već postupa po Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, da treba da se prikupe sve izjave te da pošto su u pitanju učenici nižih razreda, situacija je dodatno osetljiva.

Autor: D.Bošković