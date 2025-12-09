AKTUELNO

Žena brutalno napadnuta u garaži u Beogradu: POSEKLI JE NOŽEM, PA OŠIŠALI! Motiv je misterija

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici beogradske policije aktivno rade na rasvetljavanju slučaja brutalnog napada koji se dogodio danas u jednoj gradskoj garaži, a koji je prijavila uznemirena žena.

Žrtva je policiji ispričala da su je presrela dvojica maskiranih muškaraca u trenutku dok se nalazila u garaži. Prema njenim tvrdnjama, napadači su postupali izuzetno nasilno nakon čega su pobegli.

Brutalan i bizaran čin

Detalji napada šokirali su javnost. Žena je izjavila da ju je jedan od napadača nožem posekao po licu, dok ju je drugi, u bizarnom činu, ošišao!

Nakon napada, dvojica nasilnika su pobegla u nepoznatom pravcu. Žrtva nije mogla dati policiji nikakve informacije o mogućem motivu napada.

Intenzivna policijska potraga

Policija je odmah pokrenula opsežnu istragu. Teren je detaljno pregledan, a u toku je prikupljanje svih dostupnih snimaka nadzornih kamera s ciljem identifikacije i lociranja počinitelja.

"Ovo nije bio klasičan napad s ciljem pljačke. Fokus je sada na analizi povreda i prirode napada – posekotina na licu i sečenje kose su indikatori vrlo specifične, možda i ritualne poruke. Radimo na utvrđivanju da li je žrtva možda poznavala napadače i da li je ovo bila osveta ili upozorenje," rekao je za naš portal izvor blizak istrazi.

Motiv ostaje najveća zagonetka u ovom slučaju, a istraga bi trebalo da rasvetli da li je napad bio nasumičan ili ciljan.

Autor: S.M.

#Garaža

#Misterija

#Napad

#Nož

#Žena

