ČASNA SESTRA (35) LAŽNO PRIJAVILA DA JE NAPADNUTA U ZAGREBU! Policija: Sama sebi nanela povredu nožem koji je kupila u prodavnici

Obrt u slučaju navodnog napada na časnu sestru u Zagrebu. Policija je saopštila da je lažno prijavila napad i da je sama sebi nanela povredu nožem.

Hrvatska policija je objavila da ječasna sestra koja je tvrdila da ju je na ulici napao nepoznati muškarac - lažno prijavila napad. Nakon kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je 35-godišnjakinja sama sebi nanela povredu nožem koji je prethodno kupila u radnji u Zagrebu.

Policijska uprava zagrebačka podseća da je javnost u petak izvestila o ranjavanju žene, zbog čega je pokrenuto opsežno kriminalističko istraživanje. Policajci su odmah po dojavi razgovarali s više osoba i proveli niz mera radi utvrđivanja svih okolnosti.

Juče, dan nakon što je otpuštena iz bolnice, 35-godišnjakinja je u policiji podnela krivičnu prijavu tvrdeći da ju je ranio nepoznati počinitelj koji joj je prišao na ulici i povredio je nožem. Nakon pregleda u bolnici utvrđene su joj lakše povrede.

Tokom daljeg rada policija je došla do operativnih saznanja koja su upućivala na moguću lažnu prijavu. Intenzivnim proverama utvrdili su da je žena lažno prijavila krivično delo kako bi policiju dovela u zabludu, iako je znala da je lažno prijavljivanje krivično delo.

Istraživanjem je potvrđeno da je povredu zadala sama sebi nožem koji je ranije kupila.

Zbog utvrđenog, policija će protiv 35-godišnjakinje podneti krivičnu prijavu nadležnom Opštinskom krivičnom državnom tužilaštvu zbog sumnje u krivično delo lažnog prijavljivanja iz člana 304. stava 1. Krivičnog zakona.

Nakon što je potvrđeno da se radi o samopovređivanju, policijski službenici pozvali su hitnu medicinsku pomoć. Po odluci lekarke, žena je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi dalje pomoći.

Autor: D.Bošković