Muškarac iz Piterboroa tretira se kao jedini osumnjičeni za napad nožem: Oglasila se policija Velike Britanije

Britanska policija saopštila je danas da se 32-godišnji muškarac iz Piterboroa sada tretira kao jedini osumnjičeni za napad nožem na 10-oro ljudi u vozu za Kembridžšir.

Policija je ranije saopštila da su uhapsili 32-godišnjeg tamnoputog britanskog državljanina i 35-godišnjeg muškarca, britanskog državljanina karipskog porekla, ali je drugi uhapšeni pušten, prenosi Skaj njuz.

Prvobitno je bilo prijavljeno da je on bio umešan u napad, ali nakon provera policija je saopštila da nije bio uključen.

Muškarac (32) je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva i nalazi se i dalje u policijskom pritvoru.

Policija navodi da je osumnjičeni ušao u voz na stanici u Piterborou.

Pet povređenih osoba već je otpušteno iz bolnice, dok je jedna osoba i dalje u kritičnom stanju, navodi policija.

Radi se o članu osoblja LNER železnice koji je bio u vozu u trenutku napada i pokušao da zaustavi napadača.

"Detektivi su pregledali snimke sa nadzornih kamera u vozu i jasno je da su njegove akcije bile herojske i da su nesumnjivo spasile živote mnogih ljudi", navodi policija.

Desetoro ljudi sinoć je izbodeno nožem u vozu za Kembridžšir, koji je od Londona udaljen oko 80 kilometara, a policija je nakon toga saopštila da je reč o "značajnom incidentu" i potvrdila da će antiterorističke jedinice podržati istragu.

Britanska policija je tokom noći saopštila da radi na utvrđivanju okolnosti i motivima incidenta, kao i da je upotrebljen nacionalni kod 'Plato' kao odgovor policijskih i hitnih službi na incident, preneo je jutros "Gardijan".

Autor: Marija Radić