Horor u britanskom vozu: Desetoro izbodenih, devetoro životno ugroženo! (VIDEO)

Desetoro ljudi sinoć je izbodeno nožem u vozu koji je saobraćao ka Kembridžširu, oko 80 kilometara od Londona. Britanska policija je saopštila da je reč o „značajnom incidentu“ i da su dve osobe uhapšene.

Devetoro ranjenih prevezeno je u bolnicu sa povredama opasnim po život, dok je jedna osoba hospitalizovana sa lakšim povredama, prenosi BBC.

Policija je potvrdila da će antiterorističke jedinice podržati istragu, a u odgovoru hitnih službi aktiviran je nacionalni kod „Plato“, koji se koristi u slučajevima ozbiljnih bezbednosnih pretnji.

Istraga je u toku, a motivi napada još nisu poznati. Britanske vlasti rade na utvrđivanju svih okolnosti incidenta.

Autor: Dalibor Stankov