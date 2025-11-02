AKTUELNO

Svet

HOROR U VOZU: Više ljudi izbodeno nožem, uhapšene dve osobe (VIDEO)

Foto: Tanjug AP/Dominic Lipinski

Više ljudi je izbodeno nožem u vozu za Kembridžšir, koji je od Londona udaljen oko 80 kilometara, nakon čega su uhapšene dve osobe, prenose danas britanski mediji.

Incident se dogodio između stanica Stivenidž i Peterborou, sve železničke linije su bile u prekidu zbog incidenta, a Železnička kompanija LNER pozvala je ljude da "ne putuju" zbog "velikih poremećaja" u saobraćaju koji su posledica višestrukih ubadanja nožem u vozu za Hantingdon u Kembridžširu, prenosi BBC.

Više od 30 naoružanih policajaca nalazi se na licu mesta, a do sada nisu objavljeni detalji o tome koliko je ljudi izbodeno nožem, niti koliko su ozbiljne povrede.

LNER, koji upravlja uslugama glavne železničke linije istočne obale u Velikoj Britaniji, saopštio je na platformi X da su na snazi "veliki poremećaji na LNER liniji", odnosno da su sve železničke linije u tom području blokirane.

Britanski premijer Kir Starmer je u objavi na platformi X rekao da je "zastrašujući incident u vozu blizu Hantingdona duboko zabrinjavajuć".

"Moje misli su sa svima pogođenima i hvala službama za hitne slučajeve na njihovoj reakciji. Svako ko se nalazi u tom području treba da sledi savete policije", kazao je Starmer.

Tramp: Sastanak sa Si Đinpingom dovešće do uspeha i 'večnog mira'

