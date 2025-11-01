Dve osobe optužene za pljačku u Luvru: Troje osumnjičenih oslobođeno, nakit još nije pronađen

Dve osobe optužene su danas za pljačku nakita u pariskom Luvru, dok je troje osumnjičenih za krađu pušteno na slobodu, preneli su danas francuski mediji.

Ukupno pet osoba uhapšeno je u sredu zbog sumnje da su 19. oktobra ukrali nakit iz Napolenove kolekcije, čija vrednost je procenjena na 88 miliona evra, preneo je Tf1.

Jedna od osoba protiv kojih je danas podignuta optužnica je 38-godišnja žena koja se tereti za saučesništvo u organizovanoj pljački i kriminalnu zaveru.

Njoj je pariski sud odredio pritvor do pojavljivanja pred sudom.

Kako navodi Tf1, ona je partnerka jednog od četvorice osumnjičenih za učešće u krađi.

Njen advokat izjavio je da ona odlučno negira optužbu.

U međuvremenu, troje osumnjičenih za pljačku pušteni su na slobodu u petak i danas.

Ukradeni nakit još uvek nije pronađen, navodi pariski list.

Autor: Marija Radić